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Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

Sağlıklı ve bakımlı görünen tırnaklara sahip olmak herkesin hayalidir. Ancak tırnak bakımı yaptırmak çoğu zaman masraflı olabiliyor. Oysa bütçe dostu muhteşem kürle evde kendi tırnaklarınızın bakımını kolayca yapabilirsiniz. İşte tırnak bakımına dair tüm detaylar ve evde tırnak bakım kürü tarifi…

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  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Oldukça geniş bir zaman isteyen ve biraz da zorlayan tırnak bakımını aslında birkaç basit tüyo ile son derece kolay bir şekilde yapmak mümkün. Evde tırnak bakımı için gerekli birkaç malzemeyi edindikten sonra sürekli kuaförlere ve güzellik merkezlerine gitmenize de gerek kalmaz ve böylelikle de paranızda cebinizde kalmış olur.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    TIRNAK VE TIRNAK ETİ BAKIMINA BAŞLAMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN!

    Tırnak bakımı için ilk yapmanız gereken şey tırnak etlerinizi ve tırnaklarınızı yumuşatmak olmalıdır. Bunun için limonlu ılık su kullanabilir, çeşitli tırnak yumuşatıcılarını veya nemlendiricileri de deneyebilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    El tırnak temizliği ve bakımı sırasında su ve tuz birleşimi gibi doğal karışımlarla ellerinize peeling yapabilirsiniz. Bu cildinizi ölü derilerden arındırmak için oldukça ideal bir yöntemdir.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Ellerinizi yumuşatıp ölü derilerden arındırdıktan sonra manikür işlemine geçebilirsiniz. Bu işlemlerin yanı sıra günlük hayatınızda düzenli olarak nemlendirici kullanmayı, cildinizi kimyasal maddelerden korumayı ve ellerinizi sürekli yıkamayı unutmayın.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    ADIM ADIM TIRNAK BAKIMI

    El ve tırnak bakımı için nemlendirme ve yumuşatma işlemlerinin ardından tırnak etlerini temizleme ve tırnakları şekillendirme aşamalarına başlayabilirsiniz. Bu aşamada kullanacağınız aletlerin ve malzemelerin sterilize edilmiş olmasına mutlaka dikkat edin.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Öncelikle tırnaklarınızı kısaltarak başlayın. Eğer zaten tırnaklarınız kısaysa bu adımı atlayabilirsiniz. Tırnaklarınızı dilediğiniz boya getirdikten sonra törpü kullanarak şekillendirme aşamasına geçebilirsiniz.

    Törpü ile tırnaklarınıza yuvarlak, düz veya kare şekiller verebilir; farklı tırnak görünümleri tercih edebilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Törpüleyip şekillendirdiğiniz tırnaklarınızı artık tırnak etlerinden arındırma zamanı! Bu aşamada tırnak etlerinizin yumuşak olması son derece önemli. Bu nedenle ellerinizi ılık suda bekletmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Tırnak etlerinizi kesmek için et pensi kullanabilirsiniz. Et pensi ile tırnak etlerini hafif yukarı kaldırıp kesebilirsiniz. Bu aşamada aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çünkü tırnak etlerinin fazla dipten kesilmesi bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Tırnak etlerinden arınmış, şekillendirilmiş pürüzsüz tırnaklara sahip olduktan sonra uygun bir nemlendirici kullanarak ellerinizi nemlendirmelisiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Nemlendirdikten 10-15 dakika sonra dilediğiniz renkte oje sürebilirsiniz. Ojeyi iki kat sürerek daha yoğun bir renk elde edebilir; koruyucu cilalarla ise ojenizin parlaklığını ve kalıcılığını artırabilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    TIRNAK BAKIMINDA PÜF NOKTALAR

    İlk başlarda biraz zor olsa da tırnak bakımı zamanla son derece kolay ve eğlenceli bir hâle gelir. Zamanla bu konuda daha da profesyonelleşebilir; daha detaylı işlemler yapabilirsiniz.

    Çoğu işlemi ayak tırnak bakımı aşamasında da uygulayabilir; pedikür işlemine özel aletler ve malzemelerle ayaklarınızı da daha sağlıklı ve bakımlı gösterebilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Tırnak bakımı yaparken tırnaklarınıza tırnak bakım yağları veya çeşitli besleyici cilalar uygulayabilirsiniz. Bu tür yağlar aynı zamanda tırnaklarınızın ve tırnak etlerinizin daha sağlıklı ve bakımlı görünmesine katkı sağlar. Bu tür ürünleri kullanmadan önce içeriğini incelemeli; alerjik durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Gerekirse dermatologunuza başvurabilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Tırnak etlerinizi kesmek istemezseniz olduğu gibi bırakabilir veya biraz yumuşattıktan sonra tırnak eti iticilerle etlerinizi hafifçe geriye itebilirsiniz. Bu şekilde de tırnaklarınız tertemiz ve sağlıklı görünecektir.

    Dilerseniz oje sürme aşamasında farklı teknikler deneyebilir; 'French oje' yapabilir veya 'Nail Art' uygulaması tercih edebilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    DAHA BAKIMLI TIRNAKLAR İÇİN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

    Düzenli olarak manikür yapsanız da günlük hayatınızdan bazı eylemleri eksik etmemeniz gerekebilir.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

     

     

    Daha bakımlı tırnaklara her zaman ve her yerde sahip olabilmek için ellerinizi yıkadıktan sonra iyice kurulamalısınız.

     
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Fazla uzun tırnaklar çeşitli rahatsızlıklar doğurabileceği gibi tırnak kırılmalarına da yol açar. Bu nedenle tırnaklarınızı düzenli olarak kısaltmayı tercih edebilirsiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Kullanılan asetonlar tırnağın dokusunu bozabileceği gibi parlaklığını da ortadan kaldırabilir. Bu nedenle haftada 1-2 defadan fazla aseton gibi kimyasalları tırnaklarınızda kullanmamaya dikkat etmelisiniz.

     
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Kullandığınız tırnak bakımı ürünlerinin onaylı olmasına önem vermeli; size rahatsızlık verecek hiçbir ürünü kullanmamaya özen göstermelisiniz.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    EVDE TIRNAK GÜÇLENDİRME

    Düzenli olarak bakım yapmaya dikkat ederek güçlü ve sağlıklı tırnaklara kavuşabilirsiniz. Bahsettiklerimiz dışında tırnaklarınıza ve tırnak etlerinize doğal yağlar da uygulamak da oldukça faydalı olacaktır. Badem yağı, hindistancevizi yağı, jojoba, fındık, aloe vera gibi doğal yağlar uzun ve güçlü tırnaklarınız olmasına yardımcı olabilir.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Araştırmalar, soyulmaya ve kırılmaya yatkın tırnakların biyotin eksikliğinin bir işareti olabileceğini gösteriyor. Rutininize B vitamini ve çinko takviyesi de ekleyebilirsiniz. Bunun yanında beslenmenize de dikkat edin. Vitamin ve mineraller bakımından zengin gıdaları beslenme rutininize ekleyin.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    Evde tırnak bakımı yapmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem badem yağı kullanımıdır. Badem yağı; A, B ve E vitamini yönünden zengindir. Eğer tırnaklarınız güçsüz olduğu için sık sık kırılıyorsa badem yağı ile tırnaklarınıza masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Bu uygulamayı günlük rutin haline getirdiğinizde güzel sonuçlar alacaksınız.
  • Yazın bakımlı ve harika tırnaklarla göz kamaştırın! Evde yapılan kürle para harcamaya son

    EVDE HAZIRLAYACAĞINIZ TIRNAK BAKIM KÜRÜ

    Evde doğal yağları karıştırarak tırnak ve tırnak etlerinize uygulayacağınız bir yağ hazırlayabilirsiniz.

    İhtiyacınız olan malzemeler:

    1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağı

    5 damla havuç yağı

    1 kapsül E vitamini

    5 damla limon yağı

    Tüm malzemeleri karıştırın ve tırnaklarınıza uygulayın.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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