TIRNAK BAKIMINDA PÜF NOKTALAR

İlk başlarda biraz zor olsa da tırnak bakımı zamanla son derece kolay ve eğlenceli bir hâle gelir. Zamanla bu konuda daha da profesyonelleşebilir; daha detaylı işlemler yapabilirsiniz.

Çoğu işlemi ayak tırnak bakımı aşamasında da uygulayabilir; pedikür işlemine özel aletler ve malzemelerle ayaklarınızı da daha sağlıklı ve bakımlı gösterebilirsiniz.