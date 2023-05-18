Göbek yağını yok etmenin ve kas geliştirmenin en hızlı ve etkili 5 yolu

Elbette ki vücudunuzun her yerinden kilo vermek göbek yağını nasıl eriteceğinize bağlıdır ve bu bir gecede olmaz. Dr. Bohl, "Genel olarak, sağlıklı bir kilo verme oranı haftada yaklaşık bir ila iki kilodur. Bundan daha hızlı gidiyorsanız, bu, diyetinizin çok katı olduğu ve vücudunuzun ihtiyacı olan besinlere yer vermediğiniz anlamına gelebilir. Bu durumda kas büyümesi daha da yavaştır. Ek olarak, aynı anda kas geliştirirken yağ kaybetmek zor olabilir, çünkü birincisi bir kalori açığı yemeyi gerektirirken ikincisi bir kalori açığı yemeyi gerektirir. Genellikle fazla kalori yemeyi gerektirir." diyor.