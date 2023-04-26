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Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

Yoga, sadece egzersiz şekli olarak değil, bir yaşam biçimi olarak giderek daha popüler hale gelmeye başladı. Başlangıçta eski Hindistan'da manevi bir ritüel olarak geliştirilen yoga, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından uygulanan ana akım bir egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimine dönüştü. Vücut sağlığı için inanılmaz faydalar sunan yoganın vücut ağrılarını ve bununla birlikte stresi engellediğini biliyor muydunuz?

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  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Yoga Journal ve Yoga Alliance tarafından 2016 yılında yapılan bir ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 36 milyondan fazla kişi düzenli olarak yoga yapıyor. Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir başka 2021 araştırması, ABD'li yetişkinler arasında yoga uygulama yaygınlığının 2002'de yüzde 5,1'den 2017'de yüzde 13,7'ye yükseldiğini belirtiyor.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Yoganın popülaritesinin bu denli artmasının bir nedeni, stres atmada oldukça etkili olmasıdır. Healthline’e göre yoga, stresi yönetmenize ve genel sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilecek derin nefes alma, meditasyon ve fiziksel hareketi birleştirir. Yoga ayrıca her yaştan, zindelik düzeyinden ve yetenekten insan tarafından uygulanabilir ve bireysel ihtiyaç ve hedeflere göre uyarlanabilir. Genel olarak, nazik ve onarıcıdan güçlü ve atlete kadar pek çok farklı stile sahip çok yönlü bir egzersizdir. Üstelik tercihlerinize ve kondisyon seviyelerinize en uygun egzersizi seçebilirsiniz.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kolayca uyarlanabilecek çok yönlü bir yoga pozu arıyorsanız, Ustrasana olarak da bilinen deve pozisyonu denemek en doğru seçim olacaktır. Bu popüler yoga pozisyonu vücuda sayısız fayda sağlar.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    YOGADA DEVE DURUŞU YAPMANIN FAYDALARI

    Yogic-Experience'ın belirttiği gibi, deve duruşu sırt, merkez, kalça fleksörleri ve bacaklar için etkili bir esneme işlevi görebilir. Bu nedenle, bel ağrısı olanlar için önerilmesi şaşırtıcı değildir.

    Ancak WebMD sırt veya boyun yaralanmaları veya bel fıtığı olanların bu pozizyondan kaçınmaları gerektiğini söylüyor.

    Deve duruşu hareketi, duruşunuzu iyileştirmeye de yardımcı olabilir.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    BioSpine Enstitüsü, deve pozisyonunun derin geriye bükülmesinin omurgayı esneterek sırt kaslarını güçlendirmeye ve daha dik bir pozisyonu teşvik etmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Healthline, deve duruşunun öncelikle sırt, omurga ve göbek kaslarına sağladığı faydalarla bilinmesine rağmen, tiroid bezi ve kan dolaşımı üzerinde de etkisi olabileceğini söylüyor.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Cleveland Clinic'e göre tiroid bezi kelebek şeklindedir ve boyunda bulunur. Vücuttaki metabolizmayı ve enerji seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Tiroid bezi düzgün çalışmadığında kilo alımı veya kaybı, yorgunluk ve kuru saç gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Amerikan Osteopatik Derneği'ne göre, fiziksel faydalarının ötesinde, yoga genellikle zihinsel sağlığı geliştirmek için iyidir.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Metabolizmayı ve dolaşım sağlığını iyileştirmeye ve kas gücünü artırmaya yardımcı olabilir. Uygulamadan kazanılan artan esneklik, genel hareketliliğin iyileştirilmesine de yardımcı olabilir.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    DEVE DURUŞU NASIL YAPILIR?

    WebMD, deve pozu uygulamak için, dizleriniz kalça genişliğinde ve elleriniz kalçalarınızda olacak şekilde minderinizin üzerinde diz çökerek başlamanızı öneriyor.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Avuçlarınızın kuyruk kemiğinizin üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Buradan kalçalarınızı öne doğru bastırın ve göğsünüzü kaldırıp sırtınızı kavislendirirken çekirdek kaslarınızı çalıştırın.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Destek için ellerinizi kuyruk kemiğinizin üzerinde tutun. Kendinizi rahat hissediyorsanız, ellerinizi kuyruk kemiğinizden çıkarın ve her seferinde bir el olmak üzere ellerinizi nazikçe topuklarınıza getirin.
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Ellerinizi topuklarınızdan serbest bırakarak ve sırtınızın alt kısmına geri getirerek pozdan yavaşça çıkın.

    Göğsünüzü kaldırmak ve gövdenizi tekrar dik konuma getirmek için çekirdek kaslarınızı kullanın. Topuklarınızın üzerine oturarak ve birkaç derin nefes alarak pozu bitirin. 
  • Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!

    Deve duruşunda herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, yavaşça ve nazikçe çıkın. Pozu doğru yaptığınızdan emin olmak için bir yoga uygulayıcısına danışmak en iyisi olabilir.

    Bir eğitmen, bireysel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde deve duruşunda değişiklikler veya alternatif pozlar önerebilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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