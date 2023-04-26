YOGADA DEVE DURUŞU YAPMANIN FAYDALARI

Yogic-Experience'ın belirttiği gibi, deve duruşu sırt, merkez, kalça fleksörleri ve bacaklar için etkili bir esneme işlevi görebilir. Bu nedenle, bel ağrısı olanlar için önerilmesi şaşırtıcı değildir.

Ancak WebMD sırt veya boyun yaralanmaları veya bel fıtığı olanların bu pozizyondan kaçınmaları gerektiğini söylüyor.

Deve duruşu hareketi, duruşunuzu iyileştirmeye de yardımcı olabilir.