Sadece 5 dakika yetiyor! Göbek yağını eriterek karın kası kazandırıyor

Son 15 yıldır sağlık ve zindelik ile uğraşan bir kişisel antrenör olan Tyler Read, karın yağlarınızı kaybetmenize ve karın kaslarınıza sahip olmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki yağ yakma rutinini sunuyor. Read'e göre, "Maksimum kalori yakmak ve kas büyümesi için en çok kas grubunu kullanan bileşik hareketlere odaklanmak istiyorsunuz."

Zamanlayıcınızı beş dakikaya ayarlayın ve her egzersiz için 10 tekrardan oluşan üç set tamamlayın.