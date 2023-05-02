Uyuduğumuzda ne olur ve neden her gece uykuya ihtiyaç duyarız?

Emory Üniversitesi'nin Atlanta'daki Rollins Halk Sağlığı Okulu'nda yardımcı doçent ve uyku epidemiyoloğu olan Dayna Johnson, şans eseri, insanların daha iyi bir gece uykusu çekmek için atabilecekleri adımlar olduğunu söyledi.

"İyi bir uyku hijyeni veya uyku uygulamalarıyla meşgul olmak, uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir. İyi bir uyku ortamı sağlamak önemlidir."

Bu, tutarlı bir yatma zamanı ve yatma zamanı rutinine sahip olmayı, karanlık, sessiz bir odada rahat bir sıcaklıkta uyumayı ve televizyon, telefon ve bilgisayar gibi elektronik cihazları yatak odasından uzak tutmayı içerir.