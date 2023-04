Brokoli: Fincan başına 30 kalori

Fincan başına sadece 30 kalori ile doğranmış brokoli çiçeği vücudunuzu sırasıyla 2 gramdan fazla protein ve lifle besleyecektir. Tek bir fincan kıyılmış brokoli ayrıca 82 miligram C vitamini içerir ve bu vitamin için DV'nizin yüzde 90'ında kilo vermeye de yardımcı olur. Bunun nedeni, egzersiz sırasında sisteminizde ne kadar çok C vitamini olursa, vücudunuzun daha fazla yağ yakmasını o kadar kolay hale getirmesidir. Journal of Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, daha fazla miktarda C vitamini yiyenlerin, diyetlerine fazla C vitamini almayanlara göre daha zayıf olma eğiliminde olduklarını da buldu.