Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

C vitamini, Potasyum ve magnezyum gibi vitamin ve minerallerle dolu olan muz oldukça sağlıklı bir meyvedir. Muz yedikten sonra kabuğunu hemen çöpe atarız. Muzun çöp diye attığımız kabuklarının bile şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Muz kabuğunuzu artık atmayın, onun yerine cildiniz için kullanın! Kulağa tuhaf gelebilir ama denediğinizde etkilerini görünce çok şaşıracaksınız.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    Sadece lezzetiyle değil aynı zamanda sağlıklı olmasıyla da sıklıkla tercih edilen muz tam bir şifa deposu niteliğinde. Üstelik sadece muzun kendisi değil kabukları bile mucizevi etkiler sunuyor. Çöpe atılan muz kabuklarının cilt üzerindeki etkileri ise muhteşem. Bu nedenle muz kabuğunu elinizde tutmanızı ve cildinizde kullanmanızı öneririz! İşte muz kabuğunun cilt üzerindeki muhteşem faydaları
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    BEMBEYAZ DİŞLERLE GÖZ KAMAŞTIRIN!

    Sadece bir muz kabuğu kullanarak gerçekten daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Panik yapmayın, çiğnemenize gerek yok! Muz kabuğunun içini dişleriniz boyunca tamamen bir muz ezmesi tabakası ile kaplanana kadar ovalayın. Yaklaşık on dakika bekletin. Ardından, muz ezmesinin sihrini yapmasına izin vermek için dişlerinizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Üç dakika boyunca dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz!
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    KIRIŞIKLIKLAR ONUNLA YOK OLUYOR! GENÇLİĞE MERHABA DEYİN

    Muz kabuğundaki antioksidanların cildiniz için harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz? Basit bir muz kabuğu kırışıklıkları önleyebilir! Kabuğu yüzünüze sürün ve yarım saat bekleyin. Ardından, yüzünüzü iyice yıkayın ve bu numarayı birkaç gün tekrarlayın. Bir süre sonra kırışıklıklarınızın gözle görülür şekilde azaldığını göreceksiniz!
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    MORLUKLARI GİDERİYOR

    Muzlar bir kez daha imdada yetişti! Morlukları ve cilt üzerindeki ezilmeleri hızla geçmesine yardımcı olmanın basit bir yolu muz kabuğu kullanmaktır. Kabuğun içini on ila otuz dakika boyunca morlukların üzerine sürün. Ardından, bir bandajla örtün ve gece boyunca bırakın. Sabah, morluklar ve zedelenmeler biraz solmuş olacak!
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    SİĞİLLERİ GİDERİYOR

    Siğilin mi var? O zaman bir muz kabuğu, ondan hemen kurtulmanıza yardımcı olabilir! Tek yapmanız gereken uyumadan önce siğilin üzerine bir muz kabuğu koyup biraz bandajla kapatmak. Bu numarayı yaklaşık bir hafta boyunca her gece tekrarlayın. Siğilin kendi kendine düşeceğini göreceksiniz. Bu basit numara sizi doktora gitmekten kurtaracak ve tamamen acısız!
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    SİVİLCELERDEN KURTULMANIN VAKTİ GELDİ!

    Muz kabuğu sivilcelerle mücadelede cankurtarandır. Muz kabuğunun içini nazikçe cildinize sürün. Bu yumuşak bir fırçalama oluşturur. En az iki saat cildinizde bekletin. 
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    Bu yöntem, yüzünüzü iyice yıkamadan önce bütün gece cildinizde bırakırsanız en iyi sonucu verir. Bunu her gün yapın ve birkaç gün sonra sonuçları göreceksiniz.
  • Çöpe atmaktan hemen vazgeçin! Cildinize muz kabuğu sürdüğünüzde olanlara inanamayacaksınız

    Kaynak: goodtoknowthis

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.