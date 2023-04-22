BEMBEYAZ DİŞLERLE GÖZ KAMAŞTIRIN!

Sadece bir muz kabuğu kullanarak gerçekten daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Panik yapmayın, çiğnemenize gerek yok! Muz kabuğunun içini dişleriniz boyunca tamamen bir muz ezmesi tabakası ile kaplanana kadar ovalayın. Yaklaşık on dakika bekletin. Ardından, muz ezmesinin sihrini yapmasına izin vermek için dişlerinizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Üç dakika boyunca dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz!