Sadece tok tutma özelliğiyle değil aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan birçok vitamini içerisinde barındırmasıyla da özel bir besin kaynağı olan yumurta, düzenli bir şekilde tüketildiğinde hastalıkların önlenmesinde büyük bir rol oynuyor. Diyet listelerinin de başkahramanı olarak listenin en başında yer alan yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları bunlarla da sınırlı değil.