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Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

Yumurtanın faydaları hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi bu lezzetli besin kaynağını düzenli olarak tüketmenin sağlığa olan etkileri oldukça fazla. Ancak günde iki tane yumurta tüketmenin etkileri ise sanıldığından çok daha fazla. Peki günde 2 yumurta yemenin vücut üzerindeki etkisi nedir? İşte kahvaltı sofralarınızdan asla eksik etmemeniz gereken vitamin deposu yumurtanın faydaları…

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  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Birçok kişinin severek tükettiği yumurta içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde oldukça sağlıklı besin kaynaklarının başında geliyor. Ancak sevenler kadar sevmeyenlerde mevcut. Eğer yumurta sevmeyenlerdenseniz bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü düzenli bir şekilde günde 2 yumurta yemenin insan sağlığı üzerindeki etkileri inanılmaz. Peki günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Gelin hep birlikte günde 2 yumurta yemenin faydalarına göz atalım…
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Sadece tok tutma özelliğiyle değil aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan birçok vitamini içerisinde barındırmasıyla da özel bir besin kaynağı olan yumurta, düzenli bir şekilde tüketildiğinde hastalıkların önlenmesinde büyük bir rol oynuyor. Diyet listelerinin de başkahramanı olarak listenin en başında yer alan yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları bunlarla da sınırlı değil.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    GÜNDE 2 ADET YUMURTA YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

    Yumurtanın sağlık üzerine pek çok faydası bulunur. Bu olumlu etkiler tamamen yumurtanın makro ve mikro besin öğeleri açısından çok zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle A, B5, B9 (folik asit), B12, D, E, K, B6 vitaminlerini yüksek oranda içeren yumurta fosfor, selenyum, kalsiyum, çinko minerallerinden de oldukça zengindir.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Bunun yanında yumurtanın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

    Yumurta önemli bir D vitamini içeriğine sahiptir. Bu nedenle vücudun D vitamini emilimini artırır. Bununla beraber kas ve kemik sisteminin gelişmesini sağlayan kalsiyum bakımından da zengindir. D vitamini az sayıda besinin içeriğinde yer aldığından düzenli yumurta tüketimi D vitamini eksikliği ve buna bağlı kemik ve eklem sağlığı sorunlarını önlemeye katkıda bulunur.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Antioksidan özelliğe sahip vitamin ve mineraller içerdiğinden kanser ve enfeksiyonlarla mücadeleyi destekler, yaşlanmaya bağlı cilt ve sağlık sorunları ile mücadeleye katkı sağlar.

    Sinir hücrelerini güçlendirerek beyinin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Beyin hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek hafızayı güçlendirir.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Antioksidan özelliğe sahip vitamin ve mineraller içerdiğinden kanser ve enfeksiyonlarla mücadeleyi destekler, yaşlanmaya bağlı cilt ve sağlık sorunları ile mücadeleye katkı sağlar.

    Sinir hücrelerini güçlendirerek beyinin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Beyin hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek hafızayı güçlendirir.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Gün içerisinde vücudun ağrı sistemini azaltır. Uzun süreli aşınmayan vitamin eksikliklerini ortadan kaldırır.

    B vitamini kompleksi bakımından zengin olan yumurta özellikle saç köklerini güçlendirir. Deri sağlığını yeniler.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Yıl boyu tüketilen besinler karaciğerin yorulmasına ve yağlanmasına neden olur. Yağlanan karaciğer, vücutta toksin birikimine yol açar. Ancak yumurta fosfolipit içeren madde sayesinde bu durumun oluşmasını önler. Karaciğerin kendini yenilemesine yardımcı olur.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Kötü kolesterol barındırmayan yumurta kalp ve damar hastalıkların yaşanmasının önüne geçer. Ayrıca vücudun kolesterol seviyesini azaltır.

    Günlük tüketildiğinde kanser riskini düşürür. Yumurta ayrıca yaşlanmayı geciktiren besinler arasında da ilk sıranda yer alıyor.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Sağlıklı bireylerde iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün normal değer aralığına ulaşmasını destekleyerek kalp ve damar hastalıklarından korunmayı destekler.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Yüksek kolin içeriği sayesinde hücre zarı sağlığını güçlendirmeye yardımcı olur. Kolin içeriğinin bir diğer olumlu etkisi ile beyinde sinyal iletiminde görevli moleküllerin üretimini destekleyerek bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Hafıza ve konsantrasyon sorunları ile Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların gelişme olasılığını azaltmaya yardımcıdır.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    A vitamini öncülleri olan lutein ve zeaksantin karotenoidlerini yüksek oranda bulunduran yumurta sarısı, göz sağlığını iyileştirmeye ve retina hasarlarını önlemeye yardımcı olur.

    Yüksek protein içeriği ile yara iyileşmesi ile kas yapımı ve onarımını destekler.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Bileşimindeki protein ve sağlıklı yağ içeriğine bağlı olarak uzun süre tok kalmayı destekleyerek aşırı besin tüketimi, buna bağlı obezite gelişimi gibi olasılıkları düşürmeye yardımcıdır. Düşük kalori içeriğine rağmen tokluk hissi oluşturması kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ayrıca zayıflama diyetlerinin devamlılığını desteklerken bu süreçlerde kan şekerindeki dalgalanmaları da azaltır.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    A vitamini öncülleri olan lutein ve zeaksantin karotenoidlerini yüksek oranda bulunduran yumurta sarısı, göz sağlığını iyileştirmeye ve retina hasarlarını önlemeye yardımcı olur.

    Yüksek protein içeriği ile yara iyileşmesi ile kas yapımı ve onarımını destekler.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Omega 3 yağ asitleri içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirmeye, genel anlamda sağlığı korumaya yardımcı olur.

    Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekler.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Hamilelik ve emzirme gibi besin öğesi gereksinimlerinin arttığı dönemlerde bu ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    YUMURTA KABUĞUNUN BİLE FAYDALARI VAR!

    Yumurtanın dış kısmını kaplayan sert ve beyaz olan katmanı yani yumurta kabuğunun büyük bir kısmı kalsiyum karbonattan oluşur. Kalan az bir kısmında ise çeşitli mineraller ve proteinler yer alır. Yüksek kalsiyum içeriğinden dolayı yumurta kabuğu, öğütülüp toz haline getirilerek doğal bir kalsiyum takviyesi olarak kullanılabilir.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Hatta bu içerikleri nedeniyle bitkilerin büyüme ve gelişimini desteklemek için de yumurta kabuğu tozundan faydalanılır. Bir yumurta kabuğunun yarısında yer alan (2,5 gr) kalsiyum, yetişkin bir bireyin günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Kalsiyum için takviyeye ihtiyaç duyan bireyler doğal bir mineral kaynağı olarak yumurta kabuğu tozunu kullanabilse de doktora danışmadan herhangi bir mineral kullanımına başvurmak doğru değildir.
  • Günde 2 tane yumurta yersek ne olur? Öyle etkileri var ki inanamayacaksınız!

    Kalsiyum takviyesi kullanmaya ihtiyaç duyduğu hekim tarafından tespit edilmiş olan kişiler için yumurta kabuğu tozu bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bu sayede osteoporoz, osteopeni gibi hastalıklara yakalanma olasılığı azaltılabilir, kemik ve eklem sağlığı korunabilir. Böyle durumlarda hekime danışılmalı ve hekimin yönlendirmelerine göre hareket edilmelidir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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