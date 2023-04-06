KÖTÜ KOKULARI GİDERİR

Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya hoş kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki bir fincana biraz kahve de koyabilirsiniz.

Kahve telvesi buzdolabınızdaki, spor çantanızdaki veya kokan ayakkabınızdaki kokuları emmeye ve gidermeye de yardımcı olabilir. Elinize kahve telvesini alarak bahsettiğimiz yüzeyleri ovabilirsiniz. Hatta lavabonuzun yanında kahve telvesi bulundurabilir, sarımsak ya da soğan doğradıktan sonra ellerinizi yıkamak için de telveden yararlanabilirsiniz.