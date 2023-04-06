İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

Ramazan ayında oruç tutanlarda birtakım sindirim problemleri de baş göstermeye başladı. Özellikle iftardan sonra yemeklere birden yüklenilmesi midede ağırlık yapabiliyor. Uzun süren açlık ile vücutta yaşanan mineral kaybı için yine besinlerden destek almak gerekiyor. Uzmanların tavsiye ettiği Türk kahvesi ve maden suyunun birleşimi inanılmaz etkileriyle yemekleri hazmetmek kolaylaşıyor. İşte iftardan sonra Türk kahvesi ve maden suyunun vücut sağlığı üzerindeki faydaları…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Ramazan ayında oruç tutan kişilerin diğer günlerden farklı olarak uzun süren açlık sürelerinin ardından birden yemek yemeleri bir takım sindirim problemlerine yol açabilir. Vücudun sabahtan akşama kadar aç kalmasıyla yaşanan mineral ve vitamin kaybını en iyi gidermenin yolu iftarda ve sonrasında tüketilen besinlerdir. İftar sonrasında uzmanlar genellikle Türk kahvesi ve yanında maden suyu tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki iftardan sonra kahveyle beraber maden suyu tüketmenin ne gibi faydaları var?
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Ramazan ayında oruç tutan kişilerde en fazla karşılaşılan sağlık sorunlarının başında sindirim problemleri gelir. Sindirim ve hazımsızlık problemlerinin önüne geçmek için iftarda yediklerimiz kadar, iftardan sonra ve sahura kadar sindirimi düzenleyen besinler tüketilmesi gerektiği de büyük bir önem teşkil ediyor. Sindirim problemi yaşamamak için bu süreçlerde mutlaka sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar Türk kahvesi ve sodanın bu konuda oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Uzun süreli açlık ve susuzluk sonrası vücut hızla mineral ve vitamin kaybeder. Sadece sindirim değil aynı zamanda farklı hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden iftardan sonra tüketilen besinlerin hem sıvı oranı hem de mineral oranı yüksek olmalıdır. Bunun için en etkili yol ise yemeklerden sonra tüketimi geleneksel hale gelmiş Türk kahvesi ve maden suyudur.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    İFTARDAN SONRA KAHVEYLE BİRLİKTE MADEN SUYU TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR?

    Uzun süreli susuzluktan sonra vücutta doğru oranda sıvı artışı olmalı bu yüzden sadece su değil aynı zamanda sağlıklı olan ve sıvı oranı yüksek olan besinlerde tüketmeli. Maden suyu da bunlardan biri…

    İşte bu iki mucize içeceğin iftardan sonra birlikte tüketilmesinin inanılmaz faydaları…
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Maden suyu azalan mineral oranını artırarak vücudun gözeneklerini açar ve toksinlerin bu yolla atılmasını sağlar. Bununla beraber içilen Türk kahvesi de deforme olmuş sinir sistemini içerdiği kafein uyarıcılar sayesinde yeniler.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Maden suyu ağız içinden yemek borusuna mideye ve bağırsağa kadar atık yemeklerin dışkı ya da idrarla çıkmasını sağlar. Bu da oruçluyken ağız kokusunu azaltır.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Konsantreyi artırarak halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir. Ayrıca tüketilen besinlerin doğru bir şekilde enzimlenmesini sağlar.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Toplumun hemen hemen yarısından fazlasında yemek sonrası görülen hazımsızlık ve şişkinliği önler.

    Ayrıca sahurda da bir şişe maden suyu içmek ertesi gün su ihtiyacına daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    TÜRK KAHVESİ VE MADEN SUYU ZAYIFLATIR MI?

    Maden suyunun içindeki alkali özdeşikler, mide asidini paralize eder. Hazım sürecine faydalı bir sıvı olduğu için birçok uzman maden suyunu önermektedir. Dolayısıyla Türk kahvesi ve soda, zayıflama perhizi uygulayanların tercih edeceği bir ikilidir. Ancak kronik mide hastalığı ve tansiyon problemi yaşayanların soda ve kahve tüketmeden önce doktoruna danışmalarında yarar var.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Araştırmalar, sodanın içinde yer alan magnezyumun da tatlı krizini engellediğini söylüyor. Bu etki kahvenin metabolizmayı hızlandırma ve de kalori yakma özelliği ile birleşince zayıflama konusunda önemli bir etki sağlıyor.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Aynı zamanda sıhhatli bir görünüm için ve enerji vermesiyle de değerini artırıyor. Araştırmalar göğüs kanseri riskini azalttığını ve kolesterol ile de başa çıkma imkanı verdiğini göstermektedir. Kemikleri kuvvetlendiren sodalı kahvenin patojenik durumlarla başa çıkma hususunda önemli bir yöntem olduğunu söylemek mümkün.
  • İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

    Soda ve kahve birleşiminin lezzetinin yanı sıra tonik olarak değerlendirilme özelliği de bulunuyor. Kahve telvesi, ciltteki ölü gözenekleri bertaraf etme ve vücuttan atma özelliği taşır. Soda da içerdiği antioksidan materyaller nedeniyle doğal bir cilt temizleyici ürün olma konusunda oldukça başarılıdır. Her ikisi birleşince de cilt bakımında tabii bir kaynak olarak kullanılabilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.