İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor...

Ramazan ayında oruç tutan kişilerde en fazla karşılaşılan sağlık sorunlarının başında sindirim problemleri gelir. Sindirim ve hazımsızlık problemlerinin önüne geçmek için iftarda yediklerimiz kadar, iftardan sonra ve sahura kadar sindirimi düzenleyen besinler tüketilmesi gerektiği de büyük bir önem teşkil ediyor. Sindirim problemi yaşamamak için bu süreçlerde mutlaka sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar Türk kahvesi ve sodanın bu konuda oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Uzun süreli açlık ve susuzluk sonrası vücut hızla mineral ve vitamin kaybeder. Sadece sindirim değil aynı zamanda farklı hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden iftardan sonra tüketilen besinlerin hem sıvı oranı hem de mineral oranı yüksek olmalıdır. Bunun için en etkili yol ise yemeklerden sonra tüketimi geleneksel hale gelmiş Türk kahvesi ve maden suyudur.