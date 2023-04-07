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Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok etmeye yardımcı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

Omega3, omega4, omega6, çinko ve potasyum gibi değerli vitaminler bakımından oldukça zengin olan cevizin kendisi kadar suyunun faydaları da saymakla bitmiyor. Savunma mekanizmasını güçlendirerek gün içinde vücudun zinde kalmasına yardımcı olan ceviz suyu, diyet yaparken halsiz hissetme gibi şikayetleri en aza indiriyor. Böylece rahatlıkla zayıflamanıza yardımcı olacak muhteşem bir yağ yakıcı haline gelir. Akşamdan bir bardak suyun içine konulan cevizlerin bir gece bekledikten sonra suya saldığı vitaminler öylesine kuvvetli ki etkilerine siz bile inanamayacaksınız. İşte ceviz suyunun sağlığa olan faydaları…

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  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    En faydalı besinlerin başında gelen ceviz zengin omega 3 içeriği sayesinde öncelikli olarak beyin ve kalbe iyi gelir. Ceviz suyunun en bilenen özelliklerin başında ise kolestrolü dengelemesi ve fazla yağlara savaş açarak kilo vermeyi hızlandırması geliyor. Bu faydalarının yanı sıra vücuttaki tüm kas sistemine, sinir sistemine, zayıflamaya, cilde ve mide hastalıkları gibi birçok yerine olumlu etki sağlıyor. Her gün aç karnına tüketeceğiniz ceviz suyu hem kilo vermenizi sağlar hem de sağlığınıza sayısız fayda sağlar. Kür uygulanırken sabahları yemek yemeden önce akşamdan hazırlanan ceviz suyu ve kilo verme amacına uygun olarak ana ve ara öğünlerde tüketilir. Her sabah uygulanan ceviz suyu kürü ile kilo vermek hem kolaylaşır hem hızlanır.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI

    Kalp sağlığına iyi gelir. Kalbe fazlasıyla iyi olduğu bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını arttırır. Ayrıca kalp damarlarının iyi işlemesine de yardımcı olur.

    Ceviz suyunun en bilinen özelliği kolesterolü ciddi seviyede düşürmesidir. Aç karna içilen 1 bardak ceviz suyunun kolesterol seviyesini dengeleyici özelliği vardır. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığına da bir kere daha yarar ve kalp krizi riskini azaltır.

    Kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu cevizin içindeki kilo vermeye yardımcı sağlıklı yağ özlerini suya salmasından dolayı, kilo vermeye yardımcıdır. Kilo verme sürecinde düzenli tüketeceğiniz ceviz suyu yağ yakımını hızlandırır.

    Karaciğeri güçlendirici vitaminlere sahiptir. Hormonları dengeler ve bu şekilde karaciğer daha da güçlenir.

    Tiroit hastalığı olan kişiler de bol bol ceviz suyu tüketmelidir çünkü tiroide iyi gelir.

    Sinir sistemini düzenler. Böylece anti-stres özelliği yaratır denilebilir. Sinir sisteminizi işlemesi gerektiği yönde düzene sokarak sizi rahatlatır.

    Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin neme doygun, daha canlı ve parlak olmaya başladığını hissedersiniz.

    Saça da oldukça yararlı olan ceviz suyu, saç dökülmelerini azaltır.

    Regl ağrılarını azaltır. Ağrılı adet dönemi geçiriyorsanız bu dönemde tüketebilirsiniz.

    İçerdiği zengin içerikler sayesinde kişiye enerji verir.

    Kanseri önler. Cevizin tek başına da kanseri önleyici özelliği olduğu bilinen bir şeydir ve ceviz suyunun da kanseri önleyici bir etkisi vardır.

    Mantar, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirir.

    Demans, Alzheimer gibi hastalıklarda olumlu etkisi gözlemlenir.

    Emzirme dönemindeki anneler için faydalıdır. Gelen sütün daha fazla ve yararlı gelmesini sağlar.

    Kırılan ve soyulan tırnakların yapısını güçlendirir.

    Herhangi bir rahatsızlığınız veya alerjiniz varsa bir uzmana danışmadan ceviz suyunu içmemenizi öneririz.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Kolestrolü dengeler

    Kolestrolü dengeler ve kalp ve damar hastalıklarını önler. İçeriğinde bulunan folik asit, bitkisel omega-3 ve magnezyum sayesinde kalp krizi riskini azaltır.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Alzeimer riskini azaltıyor

    Ceviz suyu içeriğindeki vitaminler sayesinde beyindeki fonksiyonları güçlendiriyor ve bireyin ilerleyen yaşlarda Alzheimer gibi zorlu hastalıklara yakalanma riskini de oldukça azaltıyor. Diğer yandan tiroit dengelerini düzenlediği için tiroit sorunu yaşayan kişiler de ceviz suyunu rahatlıkla tüketebilir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Tiroidlere iyi gelir

    Düşük ya da yüksek tiroid probleminiz varsa, ceviz suyu size iyi gelir, tiroid değerlerini düzenler.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Yorgunluğa iyi gelir

    Kronik olarak yorgunluktan muzdaripseniz her sabah bir bardak ceviz suyu içmek yorgunluğunuzu alacaktır. Aynı zamanda gerginliğinizi de alır. 
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Enerji verir

    Kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır, bu sayede gün içerisinde enerjik olmazınızı sağlar. Kan şekerini de dengeleyen ceviz suyu, kan akışını hızlandırmaktadır. Böylece düzenli şekilde ceviz suyu tüketen kişiler kendisini daha dinç ve daha enerjik hissetmektedir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Adet döneminde yardımcıdır

    Adet düzensizliklerine ve sancılarına iyi gelir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Hafızayı güçlendirir

    İçeriğinde bulunan vitmaniler sayesinde beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Böylelikle alzheimer gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Bebekler için faydalı

    Emziren ya da hamile kadınların tüketilmesi önerilir. Hamilelik döneminde fazla kilo alımını önler.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Sindirim sistemini düzenler

    Sindirim sistemini düzenler, gaz ve şişkinlik problemlerinin giderilmesini sağlar. Aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Uyku problemini çözer

    Yatmadan önce içildiğinde sakinleştirici özelliği sayesinde daha rahat bir uyku geçirmenizi sağlar.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Güçlü saçlar güçlü tırnaklar

    Saç ve tırnaklarınıza gereken besinleri sağlar ve daha güçlü, parlak görünüm kazanırlar. 
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Cilde iyi gelir

    Cildinizin sıkılaşmasını ve daha parlak, sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Sivilce ve akne gibi cilt problemleriyle de savaşır.

    Tırnakları ve saçları güçlendirir. Böylelikle cilt yumuşamakta, sıkılaşıp daha parlak bir görüntüye kavuşmaktadır. Pek çok kişisel bakım ürününün içeriğinde kullanılan ceviz suyu tırnakları ve saçları da güçlendir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    Kilo vermeye de yardımcı oluyor

    Ceviz suyu tüketmenin kolesterolü düşürdüğü ve kabızlığı giderdiği biliniyor. Ayrıca kilo vermeye de yine yardımcı oluyor. Ceviz suyu aynı zamanda adet dönemi düzensizliği sorunu yaşayan kadınların bu dönemi daha rahat bir biçimde atlatmasına yardım ediyor.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYUNUN DİYET YAPANLAR İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

    Ceviz suyu ile zayıflarken bağışıklık sistemi desteklenir ve diyetten kaynaklı güçsüzlük ve hastalıklara karşı dirençsizlik yaşanmaz.

    Ceviz suyu barındırdığı mineraller sayesinde gün içinde zinde kalmayı sağlar. Bu sayede diyet yaparken aşırı halsizlik ve güçten düşme gibi sorunlar yaşanmaz.

    Lif bakımından zengin olan ceviz sayesinde düzenli olarak tüketilirse kabızlığın önüne geçer. Sindirim sisteminin düzenli çalışması daha kolay kilo vermeye yardımcı olur.

    Aynı şekilde gaz birikmesinin önüne geçer. Bağırsakların çalışmasını tetikler. Böylece gergin ve şişmiş karın bölgesi düzleşmeye başlar. Ödem atılmasını sağlar.

    Kötü kolesterol düşmanı olan ceviz suyu iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Diyet yaparken sağlığın korunmasına etki eder.

    Bölgesel olarak yağların yakılmasını kolaylaştırır. Özellikle göbek, basen gibi zor eritilen bölgelerde etki gösterir.

    Uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylece diyet sırasında hazırlanan programa uymak daha kolay hale gelir. Tatlı tüketiminin önüne geçmede daha başarılı olunur.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    EMZİREN ANNELER CEVİZ SUYU TÜKETMELİ!

    Özellikle kadınların hamilelik sürecinde en çok yakındığı fazla kilo alımını da engellediği ve büyük oranda katkı sağladığı biliniyor. Emziren annelerin de yine ceviz suyu tüketmesi durumunda, ceviz suyunda bulunan vitaminlerin süt yoluyla bebeğe geçtiği biliniyor. Böylelikle bebekler gerekli pek çok vitamini doğal şekilde anneden almış oluyorlar.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYUNU KİMLER KULLANMAMALI?

    Herhangi bir kronik hastalığı,

    Kalp ve damar hastalığı,

    Böbrek hastalığı,

    Tiroit hastalığı olanların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerekmektedir.

    Bu hastalıkların tedavisinde bazı beslenme kısıtlamaları uygulanıyor olabilir. Özellikle içeriğindeki yüksek mineraller küçük çocukların bünyesine ağır gelebilir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYU NASIL YAPILIR?

    Akşam yatmadan önce bir bardak suya bir dış kabuğu soyulmuş tam cevizi koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda aç karnına için ve dilerseniz cevizleri yiyin.

    Hazırlanışı en kolay kürlerden biridir. Cevizin içindeki vitaminleri ve minerallerin suya geçmesini sağlayarak hazırlanır. 2-3 adet bütün ceviz içi, bir bardak suyun içine konur. Cevizler suyun içinde sabaha kadar bekletilir. Karışımın suyu sabah kahvaltıdan önce içilir ve içindeki cevizler de tüketilir.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYU NE KADAR SÜRE İÇİLMELİ?

    Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir. Zayıflamak için tüketiliyorsa, istenilen kiloya düşene kadar her gün bir bardak ceviz suyu içilmeli.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

    Sabah uyandıktan sonra geceden bekletilen ceviz suyu kahvaltıdan önce içilmelidir. Cevizler de yendikten sonra kahvaltı yapmak için yarım saat beklenirse daha etkili olur. Diyetle birlikte düzenli olarak kullanıldığında haftada ortalama 1 kilo verilebilir. Ceviz belirtilen şekilde kullanıldığında diyeti oldukça kolaylaştırır. Fakat gün içinde 4-5 cevizden fazla yenmemelidir. Kalorisi oldukça fazladır, bu yüzden gereksiz kalori almaya neden olabilir. Hedeflenen kiloya ulaşana kadar her sabah ceviz suyu içmenin bir sakıncası yoktur.
  • Kolesterol ve ağrıları günde 1 bardakla yok edin! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesi fazla yağları yakıyor

    CEVİZ SUYUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Ceviz alerji oluşturabilen bir besin olduğundan bazı bünyelerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir.

    Yüksek miktarda lif içerdiğinden fazla tüketmek ishale yol açabilir.

    Bazı bünyelerde baş ağrısı yapabilir.

    Hormonlara etki ettiğinden adet söktürücü ve adet geciktirici etkiler gösterebilir.

    Mide sorunu yaşayan, midesi hassas olan kişilerin midesine dokunabilir, ağrı ve yanma yapabilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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