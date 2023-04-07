Sigara içmenin zararlı etkileriyle mücadelede yardımcı olan ve vücudumuzu tüm zararlı madde oluşumundan koruyan birçok besin maddesi vardır. Bilinmesi gereken en önemli nokta, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir beslenme düzeniyle bağışıklık sistemimizi geliştirebileceği ve olumsuz etki ve koşullara dayanmamıza yardımcı olabileceğidir.

Siz de mutlaka bu besinleri tüketerek hem sigaradan uzak durun hem de sigaranın zararlı etkilerinden vücudunuzu arındırın...