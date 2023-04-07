Tam bir C vitamini deposu olan karalahana aynı zamanda A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir. Sarmasından çorba ve salatasına kadar pek çok alanda kullanılan ve Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan bu besin zayıflamak isteyen kişiler tarafından da detoks olarak kullanılıyor.