KANSIZLIK NEDEN OLUR?

- Kansızlık demir eksikliği, B12 ve B19 gibi vitamin eksikliklerine bağlı gelişebileceği gibi kanser, böbrek hastalığı, crohn gibi iltihabı hastalıklardan dolayı da meydana gelebilir.

- Uygulanan yanlış diyetler, et tüketmemek, hazır gıdalarla beslenmek demir eksikliği anemisine yol açmaktadır.

- Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminin fazla olması, etin kavrularak veya fırında fazla pişirilmesi, sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin sık tüketilmesi de kansızlığa neden olmaktadır.