KILLI DİL

"Tüylü dil" teriminin, dilin yüzeyinde anormal bir katmanı tanımlamak için kullanılıyor. Nispeten yaygın, geçici ve zararsız bir durum. Tüylü dil, dilin üst kısmının uyarılmaması nedeniyle oluşur ve ağızda çok fazla bakteri veya maya büyümesine neden olur.

Bu bakteri, dil boyunca uzanan papilla adı verilen küçük yuvarlak çıkıntılar üzerinde oluşur. Papilla genellikle olduğu gibi dökülmek yerine uzamaya başlar. Ağır vakalarda, normal uzunluklarının 15 katına kadar uzayarak saça benzer bir görünüm verebilirler. En yaygın olarak kötü ağız hijyeni veya sigara içmekten kaynaklanır.