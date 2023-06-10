Bunlar, aynı zamanda kuru gözlere ve ağız kuruluğuna, ayrıca Down sendromuna ve dil iltihabına da neden olan bir otoimmün bozukluk olan Sjögren sendromu ile ilişkilidir. Dil üzerindeki bu oluklar veya tümsekler zararsızdır, ancak çatlaklarınız varsa ağız hijyeni çok önemlidir. AAOM'a göre dilin temizlenmesi tahrişi ve muhtemelen ağızda kalan yiyeceklerden kaynaklanan kötü kokuyu önler.