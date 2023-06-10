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Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

Dişleriniz, saçlarınız, cildiniz ve tırnaklarınız gibi, diliniz de sağlığınız hakkında çok şey söyler. Sık sık bakmasanız da hidrasyona ihtiyacınız olup olmadığını, önemli vitaminleri kaçırıp kaçırmadığınızı veya herhangi bir hastalığınız olup olmadığını gösterir. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey dildeki tümseklerdir. Hiçbir anlam ifade etmeyebilirler veya altta yatan bir sağlık sorununuz olabilir. Dilinizde tümsekler varsa, bunlar ne anlama gelebilir? İşte nedeni…

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  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Dildeki tümsekler nelerdir?

    En yaygın dil tümsekleri “yalan” tümsekleridir. New York City'deki ENT & Allergy Associates'ten Dr. Jason Abramowitz'e göre, dildeki bu tümseklerin diğer bir adı şişmiş geçici lingual papillit, dilde küçük tümsekler veya yüzeyde bulunan papillalardır. Yumruların kendileri tehlikeli değildir, ancak başka bir sağlık sorunu yüzünden olabilirler.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Nedeni tam olarak net olmasa da Dr. Abramowitz, iltihaplanmanın suçlu olduğu varsayımının olduğunu söylüyor. Viral enfeksiyonlar, asit reflüsü, stres, asiditesi yüksek gıdalar, gıda alerjileri veya dil travması nedeniyle ortaya çıkabileceğini ekliyor. Bu çarpmaları tedavi etmek, temel nedeni bulmak anlamına gelir.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    USC Keck Tıp Okulu Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Klinik Yardımcı Doçenti Amit Kochhar, ağız bakterilerini azaltmak için baharatlı yiyeceklerden kaçınmayı, tuzlu suyla durulamayı, her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamayı ve gargara kullanmayı önerir.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Kochhar, "Çoğu dil çarpması vakası iki ila üç gün sürmelidir" diyor. Dil, yüzünüzün her tarafında hastalık yazılı olduğunu görebileceğiniz 10 yoldan sadece biridir.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Dildeki tümseklerin başka birçok çeşidi vardır. California, Santa Monica'daki Providence Saint John's Sağlık Merkezi'nde kulak burun boğaz uzmanı ve laringolog olan Omid Mehdizadeh'e göre, dil yüzeyindeki sığ veya derin oluklar olan dil çatlakları genellikle engebeli ve tuzak yiyeceklerdir.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Bunlar, aynı zamanda kuru gözlere ve ağız kuruluğuna, ayrıca Down sendromuna ve dil iltihabına da neden olan bir otoimmün bozukluk olan Sjögren sendromu ile ilişkilidir. Dil üzerindeki bu oluklar veya tümsekler zararsızdır, ancak çatlaklarınız varsa ağız hijyeni çok önemlidir. AAOM'a göre dilin temizlenmesi tahrişi ve muhtemelen ağızda kalan yiyeceklerden kaynaklanan kötü kokuyu önler.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Dilinde beyaz yamalar veya plak benzeri noktalar veya tümsekler olan kişiler lökoplaki ile uğraşıyor olabilir. Mehdizadeh, dili tahriş ettiği için bunun genellikle sigara içen, tütüne daldıran veya çiğneyen kişilerde meydana geldiğini söylüyor.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Lökoplakiniz olduğunu düşünüyorsanız, Dr. Mehdizadeh tedavinin kanseri ekarte etmek için biyopsiyi içerebileceğini söylüyor. Benzer şekilde, Dr. Mehdizadeh'e göre skuamöz hücreli karsinom, ağrılı olabilen ve alkol ve tütün kullanımıyla da ilişkili olabilen kalın beyaz veya kırmızı lezyonlardır.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Yine de çeşitli dil darbelerinin diğer olası nedenleri arasında Epstein-Barr virüsü (EBV) ve uçuktan insan papilloma virüsüne (HPV) kadar her şey yer alır.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    EBV'li kişilerde dilde ağız kılı lökoplaki, beyaz, bazen kıllı yamalar olabilir; HPV'li kişilerde papilloma çıkıntıları olabilir ve uçuklu kişilerde dilde, diş etlerinde veya ağızda uçuk kabarcıkları gelişir. Çok daha büyük bir sağlık sorununu ortaya çıkarabilecek bu 9 küçük vücut değişikliği ile birlikte dil tümseklerine dikkat edin.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    En kötü senaryo…

    Nadiren de olsa, dilde şişlikler ağız kanseri belirtisi olabilir. Abramowitz, dil kanserlerinin genellikle acı vermeyen kabarık beyaz lekeler olarak başladığını söylüyor.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Dilde tamamen oluşmuş kanserli yumrular veya şişlikler genellikle ülsere benzer, pembe veya kırmızımsı renktedir ve kolayca kanar.
  • Dilinizde bunlar varsa dikkat! Minik tümsekler kötü haber olabilir, işte nedeni...

    Dr. Mehdizadeh, kalıcı, ağrılı, sert, kanayan veya büyüyen herhangi bir lezyonun doktorunuz tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Doktorunuzla herhangi bir fiziksel değişikliği gündeme getirmek asla kötü bir fikir değildir. Asla göz ardı etmemeniz gereken bu 50 sağlık semptomunu her zaman tartıştığınızdan emin olun.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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