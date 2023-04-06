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Bahar’ın habercisi Nisan yağmuru adeta şifa kaynağı! Saçın ve cildin bir numaralı dostu Nisan yağmurunun faydaları

Şifa ve bereket kaynağı olarak bilin Nisan yağmuru baharın habercisi. Mart ayının keskin soğukları yerini Nisan yağmurlarına bıraktı. Uzmanlar, nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor. Bahar yağmurlarından faydalanmak isteyenler, nisan yağmurunun toplanma tarihlerini kaçırmaması gerekiyor çünkü ayın belli dilimlerinde yağıyor. Peki, nisan yağmuru ne zaman toplanır, faydaları nelerdir?

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  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Bahar ayları ile birlikte Nisan yağmurları heyecanı da beraberinde getirdi. Sayısız faydasıyla Nisan yağmurları toplamak Anadolu'da da bir gelenek olmayı sürdürüyor. Mart ayının soğuk ve yoğun kar yağışlı geçmesi baharın dört gözle beklenmesine neden olurken baharın şifasından faydalanmak isteyenler "Nisan yağmurları ne zaman toplanır?" sorusunun cevabını aramaya başladı.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle kırsal bölgelerde çeşitli şekillerde yaşatılmaya devam ediyor. Nisan yağmurunun şifasına inananlar yağmur yağarken leğen ve geniş ağızlı kapları açık alana bırakarak içine yağmur suyu dolmasını sağlıyorlar.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde Konya'da nisan yağmurlarının kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtılırdı.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Şifa ve bereket olduğuna inanılan Nisan yağmurları faydaları saymakla bitmiyor. Konya’da bulunan Mevlana Müzesi’nde bulunan Nisan Taşı nadide eserler arasında sergileniyor.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Gümüş, bronz ve bakır karışımından yapılmış 43 kilogram ağırlığındaki tasın, 1396 yılında yapıldığı biliniyor. İslam inancına göre şifalı ve mübarek sayılan nisan yağmurlarının toplandığı işlemeli taslara "Nisan Tası" denildiği biliniyor. Bu taş yüzyıllardır Anadolu'da Nisan yağmurları toplama geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

    Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Şifa ve bereket kaynağı Nisan yağmurları Nisan ortalarından mayıs ortasına kadar toplanır. Buna göre Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

    Açık bir balkon ya da terasa koyacağız temiz kap ve kovalarla daha sonra kullanmak üzere Nisan yağmuru toplayabilirsiniz.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    NİSAN YAĞMURU FAYDALARI

    Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir.

    Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır.

    Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar.

    Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    NİSAN YAĞMURU SAÇ UZATIR MI?

    Nisan yağmuru toplama geleneği Anadolu’da yüzyıllardır devam ederken "Nisan yağmuru saç uzatır mı?" sorusu gündem geldi. İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle saç ve saç derisine faydalı olan Nisan yağmuru saçları yumuşatır, canlı ve parlak bir görünüm verir. Saçları besleyerek, hızlı uzamasına da olanak sağlar.

    Ağır kimyasal ve klor içermemesi nedeniyle saç derisini yatıştırır.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    NİSAN YAĞMURU CİLDE FAYDALARI

    Nisan yağmuru saça iyi gelmesinin yanında cilde de iyi gelir. Özellikle güneşli havalarda güneş ışığına maruz kalan cildi yatırması için nisan yağmuru yatıştırıcı tonik etkisi sağlar. Cilt gözeneklerini açarak, nemli ve parlak bir hale gelmesini sağlarken siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    İSLAM DİNİNDE NİSAN YAĞMURU

    Yağmur aynı zamanda İslam dininde şifalı olarak kabul edilmiştir. Hadis-i şeriflerde adı geçen nisan yağmurları, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in övgüsüne nail olmuştur. Enes (r.a.) yağmur şifası hakkında şöyle buyuruyor: Hz. Muhammed ile birlikteyken yağmur yağmıştı.

    Hemen başını açtı ve ‘Yağmur rabbimin yeni yarattığı ve indirdiği rahmettir’ dedi. Yağmur, İslam aleminde rahmet ve bereketi temsil eder. Yağmur suyuna, Fatiha, Âyet-el-kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn 70 er defa okuyup bu sudan aralıksız 7 sabah içenin hastalığı, ağrısı diner.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    NİSAN YAĞMURU İLE GELEN ŞİFA.

    Nisan yağmuru, İslam Peygamberi Hz. Muhammed tarafından bereket ve ölüm hariç her derde deva olduğu bildirilmiş ve içerisine okunacak dualar ile beraber 7 gün aç karnına içilmesi tavsiye edilmiştir.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Şifalı ve bereketli Nisan yağmuru suyunun toplanacağı günler, Rumi Nisan ayının yedisinden sonraki ay sonuna kadardır. Malum Rumi -miladi arası 13 gün fark var. Miladi 14 nisan Rumi 1 Nisandır. Yani takvimler 20 Nisanı gösterirken Nisan Yağmuru toplayabiliriz. 13 Mayısa kadar bu yağmurlar devam eder.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Nisan yağmuru toplandıktan sonra içerisine bazı dua ve sureler okunarak şifa niyetine içilir. Bu şekilde içilmesi bizzat Peygamber tarafından tavsiye olunmuştur.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Nisan Yağmuru suyuna;

    70 defa: Fatiha-i şerife(Elhamdülillahi Rabbil alemin...)

    70 defa: Ayetül kürsi

    70 İhlası şerif (Kul hüvellahü Ehad)

    70 Felak (Kul euzü Birabbil-felak)

    70 Nas (Kul Euzü Birabbin-nas)

    70 tesbih duası (subhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber.vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyi-azıım.)

    7 sabah abdestli olarak aç karnına içilecek. Az toplayabildiyseniz normal su ile çoğaltabilirsiniz.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Bunu içen kişiden Allahü Teala her türlü derdi kaldırır. Ona tüm hastalıklardan ve açlıktan afiyet verir.

    Gözlere şifa verir

    Ateşi giderir,

    Balgamı keser,

    Göğüs ağrısını giderir,

    Menfaati sayılamayacak kadar çoktur.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Nisan yağmuru hakkında Hadisi şerifler:

    İslam Peygamberi Hz. Muhammed’den rivayet olundu ki;

    "Cebrail bana öyle bir ilaç öğretti ki, o ilaç sayesinde insanların doktorların ilacına hiç ihtiyaç kalmaz.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Eshabı Kiram o ilaçtan bize de haber ver Ya Rasülellah dediler:

    Peygamber;

    "Nisan yağmurunu toplayınız. Ona 70 fatiha-i şerife, 70 defa ihlası şerif, 70 Felak, 70 defa nas suresini 70 defa tesbih duasını (Sübhanellahi velhamdülillahi vela ialhe illallahü vallahü ekber, vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil-azıım) okuyunuz. Sonra yedi gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenabı Hakka yemin ederim ki, Cebrail bana dediki; Bu sudan içen kimsenin cesedinden, damarından, sinirinden ,etlerinden o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenab-ı Hak giderir, O kimseye sıhhat ve afiyet verir.
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Yine başka bir Hadisi şerifte:

    "Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha Yemin ederim ki, Çocuğu olmayan bir erkek, bu sudan hanımına içirse, Allahü Tealanın izni ile Hanımı hamile kalır. Hanımını başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirsse, bu su ona sıhhat için yeterli olur.İçen kimsenin balgamını keser. Rüzgar ona zarar vermez. Çirkin haller kendisine isabet etmez. Bel ağrısından, karın ağrısından, şikayeti kalmaz. Alaca hastalığından korkmaz, göğüs ağrısı çekmez, kalbine gelen vesvese (evham) gönlünden çıkar gider. Kendini çok eğlenmek, haset, kibir, düşmanlık, gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil),dünyada yaşayan her fani (geçici)olanlar için Allahın izni ile fayda vericidir." (tefsir-i Kebir Kuran tefsiri)
  • Nisan yağmuru ne zaman toplanır, neye iyi gelir? Nisan yağmuru saç uzatır mı? Bahar’ın habercisi şifa kaynağı Nisan yağmuru faydaları!

    Ayrıca, Kur’an-ı Kerim ve ezan okunurken, düşman korkusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken ve zulme uğrayınca yapılan dualar kabul olunur(teberani)

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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