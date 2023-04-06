NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Nisan yağmuru, Rûmî takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Şifa ve bereket kaynağı Nisan yağmurları Nisan ortalarından mayıs ortasına kadar toplanır. Buna göre Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak nitelendirilir.

Açık bir balkon ya da terasa koyacağız temiz kap ve kovalarla daha sonra kullanmak üzere Nisan yağmuru toplayabilirsiniz.