Limon sadece faydalarıyla değil kokusuyla da ön plana çıkıyor. Öyle ki kolanya yapımında en çok kullanılan limon özüdür. Çünkü limon ferahlatıcı özelliğe sahiptir ve diğer kokulara oranla çok daha öndedir. Limonun hoş kokusu ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça faydalı bir hale dönüşür. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı mutlaka denemelisiniz. Bunu yapmanın öyle etkileri var ki yapmadan uyumayacasınız.