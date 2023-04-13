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Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

Sayısız faydaları olan ve tam bir C vitamini deposu olan limonun hiç bilmediğiniz bir etkisi daha var. Mis gibi kokusu iç ferahlatan bu muhteşem yiyeceği gece yatmadan önce yanı başınıza koyduğunuzda muhteşem bir etkisi oluyor. Limonun kokusu sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlık açsından da tam bir mucize. 'Uyurken yanımıza limon koymanın ne etkisi olacak ki' diyorsanız haberimizi okuduktan sonra artık bunu yapmadan yatmayacaksınız!

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  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Limon sadece faydalarıyla değil kokusuyla da ön plana çıkıyor. Öyle ki kolanya yapımında en çok kullanılan limon özüdür. Çünkü limon  ferahlatıcı özelliğe sahiptir ve diğer kokulara oranla çok daha öndedir. Limonun hoş kokusu ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça faydalı bir hale dönüşür. Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı mutlaka denemelisiniz. Bunu yapmanın öyle etkileri var ki yapmadan uyumayacasınız. 
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Sayısız faydası olan limonu yıllarca suya, çaya, salatalara koyarak tükettik. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz?
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... 
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Peki, uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi faydaları olabilir? İşte muhteşem faydaları...
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Gerginliğinizi alır

    Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Odaklanmanızı artırır

    Yatmadan önce neden odaklanmanız gerektiğini soruyor olabilirsiniz. Ama eğer beyni sürekli meşgul olan ve uykusuzluk sorunu olan bir kişiyseniz psikologlar olumlu şeylere odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Odaklanmak için ise limon kokusu birebir...
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Daha iyi nefes alırsınız

    Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Böcekleri uzaklaştırır

    Sivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam da size göre... 
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Sabahları enerjinizin artmasını ve pozitif olmanızı sağlar

    Sabahleyin erkenden uyanmak, birçok insanın çok zorlandığı bir şey. Ancak komodin üzerindeki bu dilimler uyanma sürecinizi daha az acılı bir hale getirecek.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Limon kokusu beyninizin serotonin seviyelerini artırır.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Havanın kalitesini artırır

    Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor. Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    Kan basıncını düşürür

    Limon aroması kan basıncını düşürür. Pek çok insanın kan basıncının yüksek olduğunu düşünecek olursak, limonun insanlar için kullanışlı bir meyve olduğunu anlamak zor olmaz.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    İŞTE LİMONUN DİĞER FAYDALARI

    * İştah açıcıdır.

    * Sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    * Damar sertliğini ve sertliğini önleyici etkisi vardır.

    * Mide bulantısını ve baş dönmesini giderir.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    * Soğuk algınlığı, nezle, grip ve öksürük şikâyetlerini azaltır.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    * Mikrop öldürücüdür. Besin zehirlenmelerinde ve böcek ısırıklarında yararlıdır.

    * İdrar yollarında görülen enfeksiyonlara karşı etkilidir.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    * Kanı temizler ve kan dolaşımını kolaylaştırır.

    * Kalp krizi, kalp-damar rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklardan vücudu koruyan bir antioksidandır.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    * Rahatlatıcı etkisi ile vücuttaki ağrıları hafifletir, ateşi ve tansiyonu düşürür.

    * Cilteki sivilcelere karşı oldukça etkilidir.
  • Uyumadan önce yanınıza koyun! Öyle bir etkisi oluyor ki inanamayacaksınız!

    * Limon suyu gargara yapmak için de kullanılır.

    * Plakları temizler, dişleri beyazlatır ve diş minesini güçlendirir. 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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