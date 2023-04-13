TEK RENK PARÇALAR TERCİH EDİN

Tek renk parçalardan oluşan bir kombin, vücudu bir bütün olarak gösterir. Tek renk kombinler boyu kesmez ve daha uzun görünmesine yardımcı olur. Ayrıca çok da havalı görünür!

Kıyafetlerinizi seçerken üzerinizde tek renk olmasına dikkat edin, böylece tam bir silüet yaratmış olursunuz. Eğer renk geçişleri kullanırsanız, dikkat dağılır ve silüetiniz kesilir.