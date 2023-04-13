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Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

Kıyafet seçimi oldukça özen gösteren bir aşamadır. Kişilerin proporsiyonlarına uygun olarak yapılacak seçimler olduğundan çok daha uzun ve zayıf görünmesini sağlayabilir. Ya da tam tersi! Yanlış seçimler sizi olduğunuzdan çok daha kısa ya da kilolu gösterebilir. Olduğunuzdan daha uzun görünmek istiyorsanız ufak tüyolarla çok daha uzun görünmek mümkün! Kıyafet seçiminde birkaç püf noktasıyla olduğunuzdan zarafetinizle göz kamaştıracaksınız. Peki boyu uzun göstermek için nasıl giyinmelisiniz? İşte harika görünmek için ufak ama etkili detaylar…

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  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    YIRTMAÇLI ETEKLER VE ELBİSELER

    Derin yırtmaçlı etek ve elbiseler bacakların olduğundan uzun görünmesini sağlar. Yırtmaçlı etek ya da elbiselerin kumaşının ise 'uçuş uçuş' dediğimiz, hafif ve yumuşak kumaştan olmasına dikkat edin. Her ortama rahatlıkla uyarlayabileceğini yırtmaçlı etek ve elbiseleri ister topuklu ayakkabı, ister sandalet isterseniz de sneaker ile giyin.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    KIYAFETLERİNİZİ TOPUKLUYLA TAMAMLAYIN

    Çok yüksek olmasa bile topuklu ayakkabıları daha sık kullanın.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    NÖTR RENK AYAKKABI

    Ayakkabıda nude tonlar tercih etmek seni daha uzun gösterecektir. Canlı renkler, kullanıldığı bölgeye dikkat çektiğinden renkli ayakkabılar da kısa olan bölgeye vurgu yapıyor. Bu nedenle nude ve pastel tonlu ayakkabılar tercih etmek seni olduğundan daha uzun gösterecektir.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    Ayakkabınızın bacak boyunuzu kısa göstermemesi için nötr renkli ayakkabılar tercih etmelisiniz. Canlı renkli ayakkabılar, dikkati vücudun kısa olan bölgesine çekerken pastel renkli topuklular bacakları daha uzun göstererek boyu uzatır.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    BİLEKTEN BAĞLI AYAKKABILAR GİYMEYİN

    Bilekten bağlı ayakkabılar en uzun kadının bile bacak boyunu olduğundan kısa gösterir, bu yüzden boyunuz kısaysa bilekten bağlı ayakkabıları tercih etmemelisiniz.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    İNCE KEMERLERLE KIYAFETİNİZE RENK KATIN

    Kısa kadınların üst bedenlerinde en çok dikkat etmesi gereken yerlerden biri de belleridir. Uzun görünmeniz için belin biraz üzerinde takacağınız ince kemerler işinizi görecektir.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    KOYU RENK KIYAFETLERİ SEÇİN

    Siyah ve benzeri renk giysiler sizi ince göstereceği gibi boyunuzu da olduğundan uzun gösterir.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    TEK RENK PARÇALAR TERCİH EDİN

    Tek renk parçalardan oluşan bir kombin, vücudu bir bütün olarak gösterir. Tek renk kombinler boyu kesmez ve daha uzun görünmesine yardımcı olur. Ayrıca çok da havalı görünür!

    Kıyafetlerinizi seçerken üzerinizde tek renk olmasına dikkat edin, böylece tam bir silüet yaratmış olursunuz. Eğer renk geçişleri kullanırsanız, dikkat dağılır ve silüetiniz kesilir.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    V YAKA ÜSTLER

    V yaka bluzler boynu açıkta bırakır ve bu küçük hamle boynunuzu uzun gösterir.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    TULUM GİBİ TEK PARÇA KIYAFETLER TERCİH EDEBİLİRSİN.

    Tulum gibi tek parça kıyafetler daha uzun görünmene yardımcı olacaktır. Eğer tulum tercih etmeyeceksen alt ve üst kıyafetini aynı renk seçmen de aynı etkiyi yaratacaktır.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    BÜYÜK ÇANTA KULLANMAYIN

    Kısa boylu kadınların kullanmaması gereken aksesuarlardan biri de oldukça büyük çantalardır. Büyük çantalar görünüşünüzün tamamını etkilediğinden sizi olduğunuzdan daha kısa gösterebilir.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    BOL KIYAFETLERDEN KAÇININ

    Üzerinizde birkaç beden bol duran giysiler sizi olduğunuzdan da kilolu gösterir. Bu nedenle boyunuzun uzun görünmesini istiyorsanız, vücudunuza oturan kıyafetleri tercih etmelisiniz.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    DİKEY ÇİZGİLİ KIYAFETLER MUHTEŞEM BİR TERCİH OLACAK

    Dikey çizgili parçaların daha uzun gösterdiğinizi bilmeyen yoktur. Ancak dikey çizgi desenli kıyafetler giyerken çok fazla renk kullanmamaya dikkat edin.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    MİNİ ETEK VE ELBİSELER BACAK BOYUNU DAHA UZUN GÖSTERİR

    Mini etekler, bacakları açıkta bırakır ve böylece daha uzun görünmenize yardımcı olur. 
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    Ancak dikkat edin; dar formdaki mini etekler aynı etkiyi göstermez. Bol, pileli ya da şifon etekler tercih edin.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    YÜKSEL BEL PANTOLON BOYUNUZU OLDUĞUNDAN DAHA UZUN GÖSTERECEK

    Düşük bel modası çok şükür bitti derken yeniden görmeye başladık. Kişiyi olduğundan daha kısa gösteren düşük bel pantolonlar, özellikle boyu uzun olmayanların uzak durması gereken parçalar. 
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

    Bunun yerine yüksek bel pantolonlar tercih edin.
  • Bu tüyolarla olduğunuzdan çok daha uzun görünmek mümkün! Doğru seçimlerle göz kamaştırın

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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