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Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

Kokusuyla yemeklerin ve salataların lezzetini şaha çıkaran kekik, mutfağın baş tacı olmasının yanı sıra faydalarıyla da muhteşem bir besin kaynağı olmaya devam ediyor. Ülkemizde kolaylıkla yetiştirilebilen kekik her evde bulunuyor. Aromatik kokusuyla et yemeklerinin bir numaralı aktörü olan kekik çay olarak da suyuyla da sıklıkla tüketilmeye başlanan şifalı bir baharat türüdür. Enfeksiyon, bakteri, mantar, sivilce, tansiyon, öksürük ve daha birçok sağlık sorunlarını bir çırpıda yok edecek kekik bitkisinin mucizevi faydaları…

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  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    Ağrı kesici, ateş düşürmeye yardımcı ve sindirimi kolaylaştırıcı gibi etkilerinin yanı sıra kekik çayının iyileştirici gücünden yararlanmak mümkün. Tam bir iksir niteliğinde olan muhteşem bitki kekik, çay şeklinde tüketilebildiği gibi gargara şeklinde de kullanılabiliyor. Binlerce yıldır anti viral özellikleriyle soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı kullanılan kekik çayı evde demlenerek taze bir şekilde tüketilebilir. Aromatik bitkilerden en sık kullanılanlar arasında olan kekik yapraklarının demlenmesiyle hazırlanan kekik çayı sindirim sistemi üzerinde de oldukça etkili. Üstelik hem kendisi hem çayı hem suyu hem de yağı tam bir şifa kaynağı!
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    Yeşil-gri yaprakları ve yoğun bir aroması ve tadıyla ön plana çıkan ve güçlü, çalılık bir bitki olan kekik, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırda kokusu ile hemen kendini fark ettirir. Aroması oldukça güçlü olan bu bitkiyi yiyen hayvanın etine bile geçer. O yüzden kekik yiyen hayvanların etleri usta şefler tarafından her zaman tercih sebebidir. Kekik sadece yemeklere lezzet katan bir baharat değil aynı zamanda çayı ve yağı da eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılır.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    Roma ve eski Mısır'da ilaç yapımında yer verilen kekik günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya devam ediyor. Yapılan birçok bilimsel araştırma kekiğin faydalarını da ortaya koymaktadır. Özellikle kansere karşı güçlü bir savaşçı olarak öne çıkan kekiğin birçok türü bulunur. Kekik bitkisinin faydaları yetiştiği coğrafyaya göre de değişmektedir. Türkiye'de 20'ye yakın çeşidi bulunan kekik bağırsak sağlığından kalp dama hastalıklarına, kanserden cilt ve karaciğer rahatsızlıklarına kadar birçok sağlık sorununa iyi gelmekle birlikte enfeksiyonlarla savaşta da tavsiye edilmektedir.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KEKİK HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLERİ İÇERİR?

    ABD Tarım Bakanlığı kekik içerisinde;

    - Bağışıklık desteği için C vitamini,

    - Sağlıklı hücreler için potasyum ve kemik gelişimi ve kan pıhtılaşması için manganez bulunduğunu açıkladı.

    - Bunun yanında A vitamini, bakır ve lif de içerir.

    Düzenli kekik tüketimi bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı doğal yollarla korunmanıza yardımcı olur.

    İşte kekiğin faydaları:
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    VÜCUDU VİRÜSLERE KARŞI KORUR

    Magnezyum, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko, demir gibi zengin mineral yapısına sahip olan kekik bitkisi içeriğinde bulundurduğu timol adlı yağ sayesinde vücut için antiseptik özellik taşır. Antibakteriyel, antimikrobiyal özellikleri bulunan kekik çayının faydaları arasında vücudun virüs yükünün azaltılması da yer alır. Grip, herpes, hepatit, zona, HPV gibi birçok virüse karşı etkili olduğu olan kekik çayı vücudun virüslerle mücadelesinde bağışıklığı destekleyici özellikleriyle ön plana çıkar.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    ADET AĞRILARI İÇİN ETKİLİDİR

    Adet dönemlerini sancılı bir şekilde geçiren kadınlar için kekik çayı yardımcı olabilir. Günlük yaşantıyı serinden etkileyen adet sancıları çoğu zaman can sıkıcı olabilir. Spazm çözücü ve ağrı kesici özelliği olduğu bilinen kekik çayı ile regl ağrıları azaltılabilir. Hem ağrıların hafifletilmesi hem de adet dönemlerinin dengelenmesi açısından kekik çayının faydaları görülebilir. Adet dönemlerini daha kolay geçirmek için ılık bir fincan kekik çayı günlük olarak tüketilebilir.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    SİVİLCEYİ YOK EDER

    Cildiye randevuları almaktan, vücudunuza kimyasal yükleyen ilaçlardan ve bitmek bilmeyen akne sorunundan bıktıysanız kekik sizin kurtarıcınız olabilir. Kekik, antibakteriyel özellikleri ile bilinir. Bu sayede akne ile mücadele eden bir bileşendir eve pürüzsüz cildin reçetesidir.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

    Bağışıklığınızı güçlendirmek için kutu kutu vitamin ve mineral kullanımına son vereceğiniz müjde: Kekik. Bu bitki bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir. 
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    İLTİHAP KABUS OLMASIN

    Kekikteki ana yağlardan biri olan timol, vücuttaki iltihaplanmadan sorumlu bir enzimlerle savaşır. Kekikteki diğer bir yağ olan karvakrol, vücudunuzun iltihabın artmasının önüne geçer.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    MODUNUZU KEKİK YAĞI İLE YÜKSELTİN

    Kekik, aktif maddesi olan carvacrol sayesinde sıklıkla aromatik ve terapötik amaçlar için kullanılır. İçerisinde bulunan Carvacrol'ün ruh halini düzenleyen iki hormon olan serotonin ve dopamin konsantrasyonlarını arttırdığı ortaya çıktı. Kekik veya kekik yağını düzenli kullanırsanız, duygularınızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    SİNİRLERİ YATIŞTIRIR VE SAKİNLEŞTİRİR

    Günlük yaşamın ve iş hayatının getirdiği stresler sinir sistemi üzerinde çeşitli etkiler bırakır. Geniş bir yelpaze sunan kekik çayının faydaları arasında sinirleri yatıştırıcı özelliği de sayılabilir. İçeriğinde yer alan karvakrol ile sinir sisteminde sakinleştirici bir role sahiptir. Gün boyu kendinizi sinirli ve gergin hissettiğiniz dönemlerde yatmadan önce tüketebileceğiniz kekik çayının faydaları ile kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    MİDENİZ KEKİK İLE RAHATLASIN

    Günümüzde mide problemleri ile hemen hemen herkesin başı dertte. Kekik, yiyeceklerdeki mikropları azaltmaya yardımcı olan ve bağırsak mikroplarınızı öldüren bir baharattır. Bağırsak sağlığını güçlendiren antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu nedenle düzenli kekik kullanımı iştahı artırmaya, sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve midenizdeki mide zarını asitten korumaya yardımcı olan koruyucu mide mukus katmanlarını artırmaya yardımcı olur.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KANSER SAVAŞÇISI: KEKİK

    2018 yılında yapılan bir araştırma kekik baharatının meme kanseri hücre dizilerinin yayılmasını önlediğini ortaya koymuştur.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

    Kekik bitkisinin yapraklarından hazırlanan kekik çayı özellikle ağır yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık sorununu engeller. Şişkinliği giderici etkisiyle midede rahatlama sağlar. Antimikrobiyal etkiye sahip kekik çayı sindirim sisteminde yer alan bağırsakların sağlığını da destekler. Karaciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesinde de oldukça etkili olan kekik çayı metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır ve kilo vermeyi destekler.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KEKİK İLE RAHAT NEFES ALIN

    Rahat bir nefes almak için kekik çayı deneyin. Kekik, öksürükleri yatıştırmada ve göğüs tıkanıklığını gidermede bir numaradır. İster taze kekik ister kuru kekik ile demlenmiş çaylar kuru öksürüğe iyi gelir, nefesinizi açar.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    SONU GELMEYEN ÖKSÜRÜĞE VEDA EDİN

    Kekik yapraklarından elde edilen kekik esansiyel yağı genellikle doğal bir öksürük ilacı olarak kullanılır. Araştırmalar kekik çayının öksürük ve akut bronşit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    Üst solunum yolları enfeksiyonlarında meydana gelen boğaz şikayetlerinin öksürük semptomlarının etkisini azaltmak için kullanılabilir. Kekik çayının faydaları ile boğazda oluşan tahrişi azaltmak için çay olarak tüketilebileceği gibi gargara şeklinde de uygulanabilir. Taze kekik bileşiminde yoğun olarak esansiyel yağlar da bulunur.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    Virüs yükünü azaltmasıyla kekik çayının faydaları grip için de etkili olur. İçeriğindeki antioksidanlar ve C vitamini sayesinde gribe karşı kış mevsiminde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için tercih edilebilir. Solunum yollarını rahatlatmada kullanılabilir. Kekik çayının bu etkisinden yararlanabilmek için boğaz şikayetleri başladığında ılık bir fincan kekik çayı ile rahatlama sağlanabilir. Özellikle soğuk algınlığı şikayetlerinde yatmadan önce tüketildiğinde boğazı yumuşatarak şikayetlerin azaltılmasında etkilidir.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KEKİK ÇAYI TARİFİ

    Kekik çayı için gerekli malzemeler şunlardır;

    2 su bardağı su

    2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekik
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

    Öncelikle 2 su bardağı su ocakta kaynatılır. Su kaynamaya başlayınca içine ince kıyılmış kuru kekik eklenir. 15 dakika boyunca demlemeye bırakılır. Ardından süzülerek ılık bir şekilde tüketilir.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KEKİK ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

    Bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı kalkan oluşturan, sindirim sistemini rahatlatıcı etkisiyle öne çıkan kekik çayının faydaları geniş bir etki alanına sahiptir. Ancak diğer bitkisel çaylarda olduğu gibi kullanırken bazı noktaların göz ardı edilmemesi gerekir. Kekik çayı kullanımı bazı rahatsızlıkları bulunan kişilerde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu rahatsızlıklar arasında mide, on iki parmak bağırsağı ülseri ile karaciğer iltihabı gibi durumlar sayılabilir. Ayrıca herhangi bir nedenle kan sulandırıcı ilaç kullananların da doktora danışmadan kekik çayı tüketimi sakıncalıdır.
  • Tam bir şifa kaynağı: Dağda bayırda yetişiyor; kurusu, yağı ve çayı hastalıkların kökünü kazıyor!

    KEKİK ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

    Bazı kişilerde kekik, nane gibi bitkiler alerjik durumlara yol açabilir. Bu nedenle alerjisi bulunan kişilerin kekik çayı kullanımında dikkatli olmaları gerekir. Bilinçsiz bir şekilde kulaktan dolma bilgilerle kullanıldığında bu rahatsızlıkları bulunan kişilerde ciddi sonuçlara yol açabilir. Ayrıca piyasada bulunan çeşitli kekik suyu gibi ürünlerin de mutlaka güvenilir yerlerden satın alınmasına dikkat edilmelidir. Emzirme dönemleri ile hamilelikte ise risk taşıması nedeni ile kekik çayı içilmesi önerilmez. Hamilelik gibi özel durumlarda kekik çayı gibi bitki çaylarının tüketimi konusunda doktora danışılması önemlidir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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