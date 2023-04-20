Yeşil-gri yaprakları ve yoğun bir aroması ve tadıyla ön plana çıkan ve güçlü, çalılık bir bitki olan kekik, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırda kokusu ile hemen kendini fark ettirir. Aroması oldukça güçlü olan bu bitkiyi yiyen hayvanın etine bile geçer. O yüzden kekik yiyen hayvanların etleri usta şefler tarafından her zaman tercih sebebidir. Kekik sadece yemeklere lezzet katan bir baharat değil aynı zamanda çayı ve yağı da eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılır.