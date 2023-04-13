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Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

Kahvaltılarda bayılarak yediğimiz patates kızartmasını yapmak bazen kabusa dönüşebilir. Bol yağda kızartılan patates ve sebzeler doğru bir yöntemle yapılmadığında istediğimiz o çıtır kıvamı alamaz ve yağ çeker. Kızartıma aşamasında ve öncesinde yapılan hatalar yağ çekmesine neden olur ve bu da oldukça can sıkıcı bir durumdur. Patates severleri bu dertten kurtaracak yağ çekmeyen kızartma yapmak ise mümkün. Nasıl mı? Sizler için bir araya getirdiğimiz püf noktalarıyla efsane patates kızartması yapmak artık çok kolay. İşte yağ çekmeyen kızartma için 9 sağlıklı yöntem…

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  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    PATATESLERİN VE SEBZELERİN TAZE OLMASINA DİKKAT EDİN

    Patates alırken mutlaka taze ve yeşillenmemiş olanlarından seçin. Çünkü patates bekledikçe içerisindeki nişasta oranı artıyor. Nişasta oranı arttıkça yağ çekmesi daha da kolaylaşıyor. Patatesin taze olup olmadığını anlamak için kabuğunun ince, renginin altın sarısı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    PATATESLERİ EŞİT ÖLÇÜLERDE DİLİMLEYİN

    Elbette tek tek tüm dilimleri cetvelle ölçün demiyoruz. Ancak kabaca tüm dilimlerin aynı olmasına özen gösterirseniz eşit dilimlere ulaşmak mümkün olacaktır. Bu sayede bir dilimin diğerinden daha az ya da daha çok yağ çekmesini engellemiş olursunuz. Meraklılarına özel bir tüyo daha, ideal bir patates kızartmasının ölçüleri 5x1x1 santimetre!
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    PATATESLERİ YIKADIKTAN SONRA KURULAYIN

    Islak patates yağ içerisinde patlıyor ve yağın sıcaklığını düşürüyor. Dolayısıyla kuru patates kullanmakta fayda var. Buna ilave olarak patatesleri kuruladıktan sonra dondurucuda biraz bekletebilirsiniz. Bu yöntemle çıtır patatesler elde etmek çok daha kolay!
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    PATATESLERİ BUZDOLABINDA BEKLETİN

    Patatesleri olabildiğince soğutmak kızartmanın yağı çekmesini önleyecek ve çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Hatta mümkünse derin dondurucu bölümünde bir müddet soğumasını bekleyin.
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    PANELEYEREK KIZARTIN

    Yağ çekmeyen biber ve hatta bamya kızartmak istiyorsanız panelemeyi deneyin. Yağa bir tatlı kaşığı sirke ekleyerek işlemi destekleyebilirsiniz.
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    EN UYGUN YAĞI SEÇİN

    İstediğimiz malzemeleri kaliteli bir yağda kızartmak, işin bir diğer püf noktası. Zeytinyağı gibi ısıya daha dayanıklı bir yağ kullanırsanız yağınız yanmaz. Daha lezzetli ve nispeten daha az kalorili kızartmalar yapabilirsiniz.
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    PATLICAN VE KABAKLARI MUTLAKA KURULAYIN

    Patatesin eşlikçilerinden patlıcanı alacalı soyarak soğuk tuzlu suyun içinde bekletin ve acılığının gitmesini sağlayın. Fazla sularını aldıktan sonra kızartmaya geçebilirsiniz. Kabak için de aynı yöntem geçerli.
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    EK MALZEMELERDEN YARDIM ALIN

    Nar gibi kızarmış patatesler elde etmek için süt, maden suyu, limon ve sirkeden yardım alabilirsiniz. Yıkanmış patatesleri süt doldurduğunuz bir kasede buzdolabında biraz bekletin. Sonrasında direkt kızartın. Bir başka yol, tuzlu maden suyunda patatesleri bekletmek. Limon ve sirkeden de su koyduğunuz bir kaba birkaç damla ekleyin. Patatesleri biraz beklettikten sonra tavaya alabilirsiniz. Çıtırlığına dayanamayacaksınız!
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

    YAĞI İYİCE KIZDIRIN

    Tam kızmamış yağa patatesleri atmak daha fazla yağ çekmelerine ve geç pişmelerine neden oluyor. Bunu önlemek için yağın kızmasını sabırla bekleyin. Eğer kızartacağınız patates miktarı çoksa azar azar tavaya atmanızı tavsiye ederiz. Üst üste gelen patatesler eşit pişmiyor ve daha çok yağ çekiyor.
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası
  • Yağ çekmeyen çıtır çıtır efsane kızartma yapmak artık çok kolay! Sağlıklı kızartma yapmanın 9 püf noktası

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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