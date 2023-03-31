KURU ERİKLİ FIRINDA TAVUK NASIL YAPILIR?

Fırını 200 derece olacak şekilde önceden ısıtılır.

Kuru acı biber bulamazsanız fırında kurutma işlemi yapabilirsiniz.

Karıştırma kabı içerisine ezilmiş kuru acı biberler, tarçın, sirke, şeker tuz karabiber ve zeytinyağı eklenir. Biraz da su ekleyebilirsiniz.

Pürüzsüz olana kadar bir dakika karıştırın.

Tavuk budu ekleyin ve tavukların her yerini kaplayacak şekilde karıştırın.

Her iki tür patatesi soğanı 4’e bölün ve tavukların bulunduğu tepsiye aktarın. Erikleri de ekleyin. kalan yağ, yarım çay kaşığı tuz ve karabiberle birlikte ayrı büyük bir kaseye koyun. İyice karıştırın, tavukla karıştırın.

Tavuğu derisinin yüzünü yukarı gelecek şekilde düzenleyin ve tavuk ve sebzeler pişene ve güzelce renklenene kadar yaklaşık 50 dakika kızartın.

Pişirme işlemini ilk 30 dakikada üzerine alüminyum folyo kapatarak ardından da üzerini açarak yapabilirsiniz. Böylece tavuklarınız ve sebzelerinizin yanmasını önleyebilirsiniz. Afiyet olsun.