Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Reyhanı güzelce yıkayın. Geniş bir tencereye suyu, tarçını, karanfili, çekirdekleri ayıklanmış hurmaları ve limon suyunu koyun ve kaynatın. Reyhanı saplarıyla birlikte kaynamış suya atın ve ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını kapatın ve demlemeye bırakın. Ardından soğuması için buzdolabına atın. Şimdiden afiyet olsun!