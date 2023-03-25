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İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofraları için hummalı hazırlıklar başladı. Ramazanın en güzel yanlarından olan iftar sofraları ve davet masaları için birbirinden leziz yemekler baş köşede yerini aldı. Elbette muhteşem yemeklerin yanına içecek olmazsa olmaz. Gün boyu susuz kalmış vücudumuz için içinizi ferahlatacak şerbetle sofralarınızı taçlandırabilirsiniz. İftar sofralarının baş tacı geçmişten günümüze gelen en lezzetli geleneklerden olan Ramazan şerbetleri muhteşem lezzetinin yanı sıra oldukça faydalı. Peki Ramazan’da hangi şerbetler yapılır? İşte tadıyla enfes bir aroma sunan davetlilerinizden tam not alacağınız yapımı kolay şifa deposu Ramazan şerbeti tarifleri…

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  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Ramazan şerbetleri susuzluğu gidermede yardımcı olarak kan şekerinin dengelenmesinde de etkin rol oynuyor. Özellikle iftardan sonra sindirime yardımcı olarak vücuttaki sıvı ve şeker dengesini düzenliyor. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte pratik, yapımı kolay şifa deposu Ramazan şerbeti tarifleri
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    BÖGÜRTLEN KOMPOSTOSU TARİFİ

    Malzemeler:

    -500 gr böğürtlen

    - ¾ su bardağı toz şeker

    -1,5 litre su
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Nasıl yapılır?

    Tüm malzemeleri tencereye alın ve ocağın altını açın. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Soğuk servis edin.
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    GÜL ŞERBETİ TARİFİ

    Malzemeler:

    -4 su bardağı su (Yoğun gelirse ilave edebilirsiniz)

    -1 su bardağı kuru gül (aktarlarda bulabilirsiniz, kendinizde gül yapraklarını kurutabilirsiniz)

    -1 çay kaşığı limon tuzu

    -1 su bardağı şeker (Tadı az gelirse arttırabilirsiniz)
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Gül şerbeti tarifi nasıl yapılır? 

    Suyu tencereye koyun. Gül yapraklarını yıkayıp suyun içine koyun.

    Kaynamaya başlayınca 5 dakika sonra limon tozunu ekleyin ve karıştırıp 5 dakika kaynatın. Limon tozu renginin çıkmasını sağlıyor.

    5 dakika kaynadıktan sonra şekeri ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

    Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca gülleri süzüp servis edebilirsiniz
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

    Reyhan, kan şekerinin düşmesine bağlı baş dönmelerini engeller. Reyhan şerbeti susuzluğumuzu giderirken midelerimizi de rahatlatarak sağlıklı beslenmemize yardımcı olacak.

    Reyhan şerbeti için malzemeler:

    -1 demet reyhan

    -15 adet hurma

    -1 yemek kaşığı silme limon tuzu

    -2 litre sıcak su

    -10 adet karanfil

    -2 çubuk tarçın
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

    Reyhanı güzelce yıkayın. Geniş bir tencereye suyu, tarçını, karanfili, çekirdekleri ayıklanmış hurmaları ve limon suyunu koyun ve kaynatın. Reyhanı saplarıyla birlikte kaynamış suya atın ve ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını kapatın ve demlemeye bırakın. Ardından soğuması için buzdolabına atın. Şimdiden afiyet olsun!
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    HİBİSKUS ŞERBETİ TARİFİ

    Hibiskus şerbeti yüksek miktarda malik asit (meyve asidi) ve magnezyum içerir. Mide ve bağırsak gazını alır, şişkinliğe iyi gelir.
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Hibisküs şerbeti için malzemeler:

    -1 litre su

    -Yarım su bardağı kurutulmuş hibiskus

    -2 adet karanfil

    -2 yemek kaşığı şeker (Arzu ettiğiniz kadar)

    -1 çubuk tarçın

    -20 gr fesleğen tohumu
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Hibisküs şerbeti nasıl yapılır?

    Derin bir tencereye 1 litre su ekleyin. Kaynatma noktasına gelince şekeri ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra, diğer malzemeleri de ekleyerek yaklaşık 8 – 10 dakika kaynatın. Ardından hazırladığınız şerbeti süzgeç yardımıyla süzün ve soğuması için buzdolabına atın. Afiyet olsun
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    NANE ŞERBETİ TARİFİ

    Malzemeler:

    -2 adet ince dilimlenmiş limon

    -1 su bardağı toz şeker

    -1,5 litre su

    -1 demet ayıklanmış taze nane
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Nane şerbeti nasıl yapılır?

    Nane hariç tüm malzemeleri tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın ve naneleri içine atıp tencerenin ağzını kapatın. 1 saat demlenmeye bırakın. Şerbeti tamamen süzdükten sonra buzdolabında soğutun.
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    KIZILCIK ŞERBETİ TARİFİ

    Malzemeler:

    -4 su bardağı kızılcık

    -1 buçuk su bardağı toz şeker

    -1 buçuk litre su

    -5. adet karanfil
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

    Kızılcık şerbeti tarifi nasıl yapılır?

    Tüm malzemeleri tencerede birleştirip ocağa alalım. Kızılcıklar iyice yumuşayıncaya kadar pişirelim. Ardından tel süzgeç yardımıyla süzdürelim. İyice soğutup afiyetle içelim. Size kıvamı yoğun gelirse su eklemesi yapabilirsiniz.
  • İftarda susuzluğu gideriyor sindirime yardımcı oluyor! Tam bir şifa deposu 6 Ramazan şerbeti tarifi

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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