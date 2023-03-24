ORUÇ TUTAN DİYABETLİLER NASIL BESLENMELİ, NELERE DİKKAT ETMELİ?

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, oruç tutan diyabet hastalarının iftarda nasıl beslenmesi gerektiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Dinççağ, diyabet hastalarının çok fazla yemek yememelerini ve iftar-sahur arasında bol su tüketmeleri gerektiğini söyledi.

Ağızdan ilaç alan şeker hastalarının oruç tuttuğunda uyması gereken bazı tedbirler olduğunun altını çizen Dr. Dinççağ, "Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde diyabetli Müslümanların oruç tuttuğu bir gerçektir. Ramazan başlamadan diyabetlilerin veya tüm oruç tutacak olanların hekim kontrolünden geçmeleri ve tahlillerini yaptırmaları gereklidir" dedi.