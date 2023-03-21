On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında, oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiği konusunda emin olmak adına araştırma yapmaya başladı. İslam dininde niyet etmenin önemi oldukça büyüktür. Bir ibadete başlamadan önce mutlaka niyet etmek gereklidir. Niyet etmek içinde bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Oruçta niyet edilmesi gereken ibadetler arasında yer alıyor. Ancak niyet etmenin gerekliliği konusunda kafa karışlığı yaşayanlar "Ramazan ayında oruca nasıl niyet edilir?" sorusunun cevabını arıyor. İşte Ramazan orucu için sahurda nasıl niyet edilmesi gerektiği ve niyetin önemine dair tüm detaylar…

* Sahura kalmak ya da ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, oruç için niyet yerine geçmektedir.