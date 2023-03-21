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Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Ramazan ayına sayılı günler kala oruçla ilgili bilinmesi gerekenler ve oruca nasıl niyet edilmesi gerektiği, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayında tutulan oruç için nasıl niyet edilmesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, “Oruca nasıl niyet edilir? Oruca niyet ederken hangi dua okunmalıdır? Oruç, niyetsiz tutulur mu?” sorularına cevap aramaya başladı. İşte tüm detaylarla ilgili Diyanet’in cevabı...

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  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında, oruç tutarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiği konusunda emin olmak adına araştırma yapmaya başladı. İslam dininde niyet etmenin önemi oldukça büyüktür. Bir ibadete başlamadan önce mutlaka niyet etmek gereklidir. Niyet etmek içinde bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Oruçta niyet edilmesi gereken ibadetler arasında yer alıyor. Ancak niyet etmenin gerekliliği konusunda kafa karışlığı yaşayanlar "Ramazan ayında oruca nasıl niyet edilir?" sorusunun cevabını arıyor. İşte Ramazan orucu için sahurda nasıl niyet edilmesi gerektiği ve niyetin önemine dair tüm detaylar…

    * Sahura kalmak ya da ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, oruç için niyet yerine geçmektedir.
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    RAMAZAN ORUCU NİYET ETMEDEN TUTULUR MU?

    Ramazan ayında oruca nasıl niyet edileceği ve niyet ederken hangi duaların okunması gerektiği konusu, her yıl sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen tarafından, niyet etmeden oruç tutulup tutulmayacağı da merak edilenler arasında.

    Ramazan ayında ya da nafile oruçlarda niyet, orucun farzları arasında yer alır. Bu nedenle oruç tutmak üzere niyet etmek şarttır.
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    Sahura kalkmak, oruç tutmak niyetiyle yatmak, ertesi gün oruç tutulacağına karar vermek gibi eylemler, niyet olarak kabul edilmektedir. Bunların hiçbirisinin olmaması durumunda, uyuyakalan bir birey, sabah saatleri içerisinde de niyet edebilir.
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

    Ramazan ayında ya da nafile oruçlarda niyetin vakti, güneş battıktan sonra başlar. Son vakit ise ertesi gün dahve-i kübra adı verilen vakte kadar sürmektedir. Dave-i kübra vakti, şer’i gündüzü, imsak vaktiyle akşam vakti arasındaki zamanın yarısını ifade etmektedir. Bu vakit, Türkiye için öğle vaktine 60-70 dakika kalan zamanı temsil etmektedir.
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    SAHURA KALKMADAN VE NİYET ETMEDEN ORUÇ KABUL OLUR MU?

    Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.

    Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    ORUCA HANGİ DUA İLE NİYET EDİLİR?

    Ramazan ayında sahura kalkmak ve ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, tutulacak oruç için niyet sayılan eylemlerdir. Bu niyet sırasında okunması gereken zorunlu bir dua olmamakla birlikte, okunması durumunda insanın gönlünü rahatlatan dualar olabilmektedir. Kadir Suresi, bu dualar arasında sayılabilir. Sahurda oruç tutmak için niyet edilirken, "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde niyet edilmektedir.

    Oruca niyet edilirken dileyen aşağıdaki duayı da edilebilir, ancak bu şart değildir:
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    Dua:

    Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme’r rahimin.”
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

    Anlamı:

    “Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin. Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yakın istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

     
  • Oruca nasıl niyet edilir? Niyet etmeden ve sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucuna ne zaman niyet edilir?

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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