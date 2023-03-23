Orucu hurma, su, tuz ve zeytinle açmanın sağlık açısından birçok faydası bulunur.

"Oruç neyle ve nasıl açılır? Orucu hurmayla mı suyla mı zeytinle mi açmak gerekir, hangisi daha sevap?" soruları Ramazan ayının ilk gününde gündeme geldi. Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar gerekli kaidelerin ve dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğunu araştırmaya başladı. Oruç tutulurken bazı durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Oruç ibadetinin farz olan yükümlülükleri olduğu gibi sünnet olan durumlar da söz konusudur. Orucun hurmayla, tuzla ya da zeytinle açılması da sünnetler arasında yer alıyor. Peki, Oruç neden hurma, zeytin ve tuzla açılır? Orucu hurma, zeytin ve tuzla açmanın faydaları nedir? İşte tüm merak edilen detaylar…