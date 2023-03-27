Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerde en sık görülen rahatsızlıklardan birisi de baş ağrısı. Uyku düzeninin bozulması, uzun süren açlık migren hastalarında mevcut baş ağrılarını tetiklerken hiç sorunu olmayan kişilerde de görülebiliyor. Toplumda sık görülen bir hastalık olan baş ağrısı Ramazan ayında oruç tutanlarda bu durumu yaşamaktadır. Stres, kaygı, yorgunluk gibi tetikleyicilerle ortaya çıkan baş ağrısını problemler iş veya okul gibi kalabalık ortamlar tetikliyor. Uzmanlar baş ağrısının yüzde 20 oranında yiyecek ve içeceklerden kaynaklığını ifade ediyor. Peki, hangi yiyecek ve içecekler baş ağrısına neden olur?