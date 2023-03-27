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Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor olabilir

Baş ağrısı sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıkların başında gelir. Özellikle migren atakları geçiren kişiler gün içerisinde dayanılmaz baş ağrıları yaşar. Baş ağrısını sıklıkla yaşayanların dışında Ramazan ayında oruç tutan kişilerde de hafif ya da şiddetli baş ağrıları görülebilir. Peki, her gün tükettiğiniz ürünlerin baş ağrısına davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? İşte baş ağrısını artıran besinler…

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  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan kişilerde en sık görülen rahatsızlıklardan birisi de baş ağrısı. Uyku düzeninin bozulması, uzun süren açlık migren hastalarında mevcut baş ağrılarını tetiklerken hiç sorunu olmayan kişilerde de görülebiliyor. Toplumda sık görülen bir hastalık olan baş ağrısı Ramazan ayında oruç tutanlarda bu durumu yaşamaktadır. Stres, kaygı, yorgunluk gibi tetikleyicilerle ortaya çıkan baş ağrısını problemler iş veya okul gibi kalabalık ortamlar tetikliyor. Uzmanlar baş ağrısının yüzde 20 oranında yiyecek ve içeceklerden kaynaklığını ifade ediyor. Peki, hangi yiyecek ve içecekler baş ağrısına neden olur?
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    Kişiler baş ağrısı tetikleyicilerini bulmak için kullanılan en yaygın öneri hastalığın nüksettiği günlerde tükettiği yiyecek ve içecekleri takip etmelidir. Sıklıkla tükettiğiniz bir yiyeceği yedikten 20 dakika ila 2 saat sonra sürekli bir baş ağrısı çekiyorsanız, o besine karşı hassas olduğunu anlamına gelir.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    Baş ağrısı nedenlerinden biri de kimyasal ve işlenmiş gıdalardır. Kimyasallar arasında nitratlar/nitritler, feniletilamin, sülfitler, tanenler, tiramin, salisilatlar, aspartat, ilave şeker, kafein, glüten, glutamat ve kapsaisin bulunur. Bunlar baş ağrısını tetikleyebilir.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    İşte baş ağrısına neden olan besinler…
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    ÇİKOLATAYLA GELEN BAŞ AĞRISI

    Amerikan Migren Vakfı'nın yaptığı çalışma sonuzçlarına göre, çikolatanın migren ataklarını tetikleyen besinlerin başında çikolata geliyor. Migren problemiyle savaşan insanların tahmini yüzde 22'si çikolatanın atakları tetiklediğini doğruluyor. Çikolata, bazı insanlarda baş ağrısını tetikleyebilen hem kafein hem de beta-feniletilamin içerir.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    ÇİN TUZU MİGRENE DAVETİYE ÇIKARIYOR

    Günlük olarak tükettiğimiz birçok gıdanın içinde bulunan Çin tuzu migren ve baş ağrısı problemini artırır. Çin tuzu birçok gıdada katkı maddesi olarak bulunur. Migren rahatsızlığı olanların yüzde 10 ila 15'i Çin tuzunun şiddetli ataklarını tetikleyebileceğini belirtiyor.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    DONDURMA İLE TADINIZ KAÇABİLİR

    Dondurulmuş yiyecekler, dondurma ve buzlu içecekler kafada şiddetli, bıçak saplamasına benzeyen ağrıları tetikleyebilir. Soğuk yiyecekleri hızlı bir şekilde, egzersiz yaptıktan sonra veya aşırı ısındığında yerseniz migren ataklarına dönüşen baş ağrıları yaşamanız daha olasıdır.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    KAHVE KEYFİ KABUSA DÖNMESİN

    Kahve, çay ve kola dahil kafeinli içecekler bağ ağrısını artıran içeceklerin başında gelir. Uzmanlar az miktarda kafeinin migren semptomlarına fayda sağladığını belirtirken kafein miktarı doğru ayarlanmazsa bir süre sonra baş ağrılarının sebebi olacağını ifade ediyor.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    KAHVALTI'NIN BAŞROLÜ PEYNİR BAŞ AĞRISI SEBEBİ OLABİLİR Mİ?

    Marketlerden aldığımız peynirlerin bozulmaması için içerdiği tiramin adı verilen bir madde baş ağrılarını ve migreni tetiklediği söylenen başka bir kimyasaldır. Paket peynirlerin saklama süresi ne kadar uzunsa tiramin içeriği o kadar yüksek olur.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    SALAMURA YİYECEKLER

    Salamura ve fermente gıdalar da yüksek miktarda tiramin içerebilir. Bu nedenle turşu ve zeytin de baş ağrısı problemlerine davetiye çıkarır.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    SOYA SOSUNA DİKKAT!

    Yemeklere farlı bir lezzet katan soya sosu özellikle Asya mutfağında sık sık tüketilen soya içerdiği Monosodyumglutamat (MSG) nedeniyle ve tuz miktarının yüksek olmasından dolayı şiddetli baş ağrısına neden olur.
  • Migren atakları geçirenler dikkat! Oruçluyken baş ağrısını bu besinler tetikliyor

    SOSİS, JAMBON, SALAM

    Şarküteri etleri, jambon, sosisli sandviçler ve sosisler renk ve lezzeti koruyan nitrat adı verilen koruyucular içerir. Bu gıdalar, beyindeki kan damarlarını genişlettiği düşünülen kana nitrik oksit salabilir. Uzmanlar bunun baş ağrısını tetiklediğini ifade ediyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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