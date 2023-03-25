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Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurma oldukça faydalı bir meyve. Kan şekerini düzenlemesi ve sindirime iyi gelmesi başlıca özellikleri arasında yer alsa da faydaları bunlarla bitmiyor. Üstelik sadece kendisi değil çekirdeği de tam bir şifa kaynağı. Öyle ki çöpe attığımız hurma çekirdeğinin faydaları duyanları hayrete düşürüyor. Hurma çekirdeğinde gizli şifayı duyanlar “Hurma çekirdeği nasıl tüketilir? Hurma çekirdeği faydaları nelerdir?’’ sorularının cevabını arıyor. İşte kalbe şifa her derde deva hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları…

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  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    Ramazanla özdeşleşen iftar sofralarının baş tacı hurma sadece kendisiyle değil çekirdeğiyle de şifa dağıtıyor. Çöp diyerek attığımız hurma çekirdeğinin faydaları oldukça fazla. Böbrek, karaciğer, kalp hastalıklarına karşı önleyici olan hurma çekirdeği cilt ve saç problemlerine de iyi geliyor. DNA hastalıklarından, böbrek ve karaciğere, saç beyazlamasından cilde pek çok sağlık problemini hızlıca önleyen hurma çekirdeği mutlaka değerlendirilmeli. Orucu açarken tüketilen hurmaların çekirdeklerini çöpe atmadan önce sizin için hazırladığımız hurma çekirdeği faydaları haberimize göz atın.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    HURMA ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

    Hurma çekirdeği faydaları özellikle Ramazan ayında sıklıkla tüketilmesinden dolayı gündeme geldi. İşte çöpe atmadan önce 2 kere düşüneceğiniz hurma çekirdeği faydaları...
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    BÖBREK VE KARACİĞERİ KORUYOR

    Hurma çekirdeği karaciğer ve böbreğin korunmasına fayda sağlar, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Hurma çekirdeği böbrek taşının düşmesine yardımcı olur ve safra taşı tedavisinde de kullanılır.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    KALBİN ŞİFASI

    Hurma ve hurma çekirdeğinin bir diğer faydası da kalp hastalıklarına iyi gelmesidir. Sâd İbn-i Ebî Vakkas hasta olduğunda Hazreti Muhammet (sallallahu aleyhi ve sellem) hasta ziyaretine gelir. Ebî Vakkas "Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim. Sonra 'Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif'in kardeşi Haris İbn-i Kelede'ye git. Tedavi ol. O tabib birisidir. Medine'nin Acve hurmasından yedi tane alsın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün) sonra onu süt ile yağ ile sulandırarak sana yedirsin' dedi. Son bu hastalıktan kurtuldum" diye buyurmuştur.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    DİYABETE ÇÖZÜM

    Hurma çekirdeği kan şekeri ve diyabet gibi sorunları tedavi etmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalarına ardından hurma çekirdeğinin karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı koruyucu özelliği bulunduğunu ortaya koydu.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    ENFEKSİYONDAN HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE KORUNUN

    Hurma çekirdeği özellikle mevsim geçişlerinde artan enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Patojenik virüslere karşı antiviral koruma olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde önemli rol oynar.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE CİLDİNİZİ ONARIN

    Hurma çekirdeği içerisinde bulunan mineraller nedeniyle cilt hücrelerinin yenilenmesine, genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ciltte stres nedeniyle oluşan bozuklukları tedavi ederken güneş lekelenmesine karşı koruyucu özelliği vardır. Hurma çekirdekleri, antioksidan bakımından zengindir bu nedenle cilt bozukluklarını hızlıca tedavi eder.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    HURMA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

    Sivilce izi, siyah nokta ya da çatlaklar gibi cilt problemleri yaşayanların vazgeçilmezi olacak hurma çekirdeği maskesi tarifi:

    Hurma çekirdeğini ezin,

    Bal ile karıştırın,

    Cildinize bir fırça ya da nemli bir pamuk yardımıyla sürün,

    5 dk beklettikten sonra ılık suyla durulayın
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    SAÇ DÖKÜLMESİNİ GİDEREN ŞİFA

    Hurma çekirdeği saç ve saç derisi için son derece yararladır. Saç dökülmesi ve çabuk kırılan güçsüz saçları bulunanların devası hurma çekirdeği kolay yapımıyla bakım rutininizde en üst sıraya yerleşecek.

    Hurma çekirdeği yağı, yüksek miktarda omega-6 yağ asitleri bulundurmasından dolayı saç derisini besler. Kepek sorununu hızlıca çözen hurma çekirdeği yağı amino asit ve B2 vitamini açısından çok zengindir. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde saçları güçlendirir ve nemli bir görünüm sağlar.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    SAÇ BEYAZLIĞINA 'HURMA ÇEKİRDEĞİ YAĞI' ŞİFASI

    Hurma çekirdeği yağı genç yaşta saç beyazlaması sorunuyla karı karlıya kalanların şifası haline geldi. İçerdiği bakır ve pantotenik vitaminler sayesinde pigment kaybını önlerken saç beyazlamasının önüne geçer.

    İleri yaşlarda vücudun daha az melanin üretmesine bağlı olarak başlayan saç dökülmesi hurma çekirdeği yağı ile çözülebilir.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    HURMA ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

    Hurma çekirdeğinin faydalarını duyanlar ''Hurma çekirdeği nasıl tüketilir?'' sorusunun cevabını arıyor.

    Hurma çekirdeklerini biriktirin,

    Nemsiz ve güneş görmeyen bir yerde kurumaya bırakın,

    Yağsız ve susuz orta ateşte kavurun,

    Gevrek hale gelen hurma çekirdeklerini blender veya robot yardımıyla öğütün.
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    HURMA ÇEKİRDEĞİ YUTULUR MU?

    Hurma meyvesi çekirdeğindeki vitamin ve minerallerle yiyenlerin hem damak tadına hem sağlığına iyi geliyor. Peki hurma çekirdeği yutulur mu?
  • Sakın çöpe atmayın, meğer öyle bir faydası varmış ki… Sadece bir çekirdek değil kalbin şifası

    Hurma çekirdeği diğer meyve çekirdeklerinden daha sert ve büyük olmasından dolayı yutularak tüketilmesi sağlık sorunlarına neden olabilir. Soluk borusuna kaçma riski nedeniyle hurma çekirdeğinin öğütülerek kullanılması daha sağlıklıdır. Hurma çekirdeğini öğüttükten sonra bal veya yoğurtla tüketebilir, kahve yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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