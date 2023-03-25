KALBİN ŞİFASI

Hurma ve hurma çekirdeğinin bir diğer faydası da kalp hastalıklarına iyi gelmesidir. Sâd İbn-i Ebî Vakkas hasta olduğunda Hazreti Muhammet (sallallahu aleyhi ve sellem) hasta ziyaretine gelir. Ebî Vakkas "Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim. Sonra 'Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif'in kardeşi Haris İbn-i Kelede'ye git. Tedavi ol. O tabib birisidir. Medine'nin Acve hurmasından yedi tane alsın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün) sonra onu süt ile yağ ile sulandırarak sana yedirsin' dedi. Son bu hastalıktan kurtuldum" diye buyurmuştur.