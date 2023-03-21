KÜLTÜR VE SANAT DOLU BİR AY

İBB, 11 ayın sultanını bu aya uygun kültürel etkinlikler ile karşılayacak. Üsküdar, Beyazıt, Eyüpsultan, Ümraniye ve Küçükçekmece meydanları başta olmak üzere birçok ilçede kültür-sanat ve gezi dolu bir Ramazan ayı yaşatılacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında; konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler yapılacak. Yemek ve el emeği stantları ile dinlenme alanları oluşturulacak.

Ramazan etkinlikleri; 23 Mart-21 Nisan tarihleri ve 10.00-02.00 saatleri arasında her gün Üsküdar Mimar Sinan Meydanı’nda; 10.00-02.00 saatleri arasında Harbiye Cemil Topuz’lu Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Küçükçekmece Cennet Meydanı başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde de etkinlikler düzenlenecek.

8-19 Nisan tarihleri arasında, İBB Kültür AŞ'nin organizasyonuyla İstanbul Vakfı'nın desteğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda "Ramazan Harbiyesi" adıyla bir etkinlik programı düzenlenecek.

İBB İştiraki Kültür AŞ, İstanbul Kitapçısı, şehre yayılan 14 şubesinin yanında Ramazan etkinlikleri kapsamında 6 farklı meydanda da kitapseverlerle buluşacak.