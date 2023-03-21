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Bu yıl iftar çadırı kurulacak mı? Yardımlaşma ve paylaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri!

Ramazan ayına sayılı günler kalmışken "İftar çadırı kurulacak mı? İstanbul’da iftar çadırı nerede var?" soruları gündeme geldi. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın ayı olan Ramazan ayı vesilesiyle il ve ilçe belediyeleri belirlenen yerlerde ihtiyaç sahibi kişiler başta olmak üzere herkese açık iftar çadırı kuruyor. İlçe ve büyükşehir belediyelerinin organize ettiği Ramazan (iftar) çadırlarında, vatandaşlara merkezi noktalarda yemek ikramında bulunulacak. İşte İstanbul’da iftar çadırı yerleri

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  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    İslam alemi için kutsal bir öneme sahip olan mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanların heyecanla beklediği bu ayda dinin gereklilikler yerine getirilmeye çalışılacak. Ayın anlam ve önemine binaen yardımlaşma ön plana çıkacak. Bu nedenden ötürü Ramazanın olmazsa olmazları iftar çadırları kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi sitesinde Ramazan ayına hazır olduklarını yayımladı. Böylelikle İstanbul’da sofralar paylaşılacak, iyiliklerde yarışılacak, 11 ayın sultanı Ramazanı manevi atmosferi tüm İstanbul’da yaşatılacak. Peki, 2023 iftar çadırı kurulacak mı, nerelerde var?
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    2023 İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

    Ramazan ayı için geri sayım devam ederken ‘’İstanbul’da iftar çadırı kurulacak mı?’’ sorusu gündeme geldi. İlçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyelerinin kentin merkezi noktalarında iftar çadırı kurması bekleniyor. Bu konuda belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarını ya da internet sitelerini takip etmekte fayda var.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi sitesinde iftar hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

    Vatandaşlar kaynaşmanın ve bereketin yaşandığı iftar çadırı hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbul’da iftar çadırı kurulan yerler:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan ayına hazır. İstanbul’da sofralar paylaşılacak, iyiliklerde yarışılacak, 11 ayın sultanı Ramazanı manevi atmosferi tüm İstanbul’da yaşatılacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    HER GÜN 17 BİN KİŞİLİK İFTAR

    İBB, Ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60 farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İftar menüsü çeşitli çorbalar, etli ana yemek, yardımcı yemek, su, ayran ve tatlıdan oluşacak.

    Her gün 15 farklı noktada mobil büfeler ve çadırlardan bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirilecek. Kumanyalarda; çorba, sandviç çeşitleri, tatlı, su ve meyve suyu bulunacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    Dağıtımlar;

    Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında;

    Yenikapı Marmaray İstasyonunda;

    Beşiktaş ve Kadıköy İskelesinde;

    Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında

    Eminönü, Şirinevler, Üsküdar meydanlarında yapılacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    Kahvaltılıklar ile içeceklerden oluşan sahurluk ise Ramazan ayı boyunca İstanbul’daki hastanelerin acil servislerinde 150 bin adet, İBB ve güvenlik birimlerine yönelik ise 72 bin adet dağıtılacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    HATAY’DA DA İFTAR VERİLECEK

    İBB, AFAD’ın koordinasyonunda sorumlu olduğu Hatay’da depremzedelere yönelik hizmetlerine Ramazan ayı boyunca da devam edecek. Antakya, İskenderun ve Samandağ ilçelerinde her gün toplam 8 bin kişilik iftar yemeği ikram edilecek.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    İSTANBUL HALK EKMEK PİDESİ 5 TL’DEN SATILACAK

    İBB, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideyi bu yıl da uygun fiyata İstanbullularla buluşturacak. İBB İştiraki Halk Ekmek’in el değmeden ürettiği 300 gramlık İstanbul Pidesi, tüm bayilerde 5 TL’den satılacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    KENT LOKANTALARI HİZMET VERECEK

    İBB Kent Lokantaları, Ramazan ayı boyunca 13.00- 18.00 saatleri arasında hizmet vereye devam edecek. Sayısı 8’e çıkartılacak Kent Lokantalarında iftar saatlerinde iftar yemeği de verilecek.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    TARİHİ CAMİLER RAMAZAN’DA DA İBB’YE EMANET

    İBB, İstanbul’daki tarihi ve selatin camilerin temizlik, ışıklandırma, güvenlik, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gibi hizmetlerini de yıl boyunca sürdürüyor. Ramazan ayı öncesinde kapsamlı ve detaylı temizlik yapılarak ibadethaneler Ramazana hazırlandı. Aralarında Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Nusretiye Camii, Nuruosmaniye Camii ve Eyüpsultan Cami, Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii ve Marmara İlahiyat Camii’nin de bulunduğu 40 camide verilen bu hizmetler, ibadetlerin ve ziyaretlerin artacağı Ramazan ayı boyunca titizlikle devam ettirilecek.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    KÜLTÜR VE SANAT DOLU BİR AY

    İBB, 11 ayın sultanını bu aya uygun kültürel etkinlikler ile karşılayacak. Üsküdar, Beyazıt, Eyüpsultan, Ümraniye ve Küçükçekmece meydanları başta olmak üzere birçok ilçede kültür-sanat ve gezi dolu bir Ramazan ayı yaşatılacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında; konser, söyleşi, tiyatro ve atölyeler yapılacak. Yemek ve el emeği stantları ile dinlenme alanları oluşturulacak.

    Ramazan etkinlikleri; 23 Mart-21 Nisan tarihleri ve 10.00-02.00 saatleri arasında her gün Üsküdar Mimar Sinan Meydanı’nda; 10.00-02.00 saatleri arasında Harbiye Cemil Topuz’lu Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Eyüpsultan Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Beyazıt Meydanı ve Küçükçekmece Cennet Meydanı başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerinde de etkinlikler düzenlenecek.

    8-19 Nisan tarihleri arasında, İBB Kültür AŞ'nin organizasyonuyla İstanbul Vakfı'nın desteğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda "Ramazan Harbiyesi" adıyla bir etkinlik programı düzenlenecek.

    İBB İştiraki Kültür AŞ, İstanbul Kitapçısı, şehre yayılan 14 şubesinin yanında Ramazan etkinlikleri kapsamında 6 farklı meydanda da kitapseverlerle buluşacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    GENÇLER VE ÇOCUKLAR UNUTULMADI

    İBB Sahnebüs otobüsü ile Ramazan’a özel gösteri programları düzenlenecek. Hacivat-Karagöz, meddah, kukla, maskot, jonglör, balon, illüzyon ve zumba kids gösterileri yapılacak.

    İBB Sinebüs otobüsü ile çocuklara yönelik Ramazan temalı filmler sunulacak. 40 kişi kapasiteli Sinebüste, eğitici, öğretici, eğlendirici filmlerin yanı sıra ikramlar da olacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    İBB Bilim otobüsü ise 5-12 yaş arasındaki çocuklara fen, teknoloji ve coğrafya dallarında eğitici bilgiler paylaşılacak. Elektrik şebeke sistemi, enerji çeşitleri, kum havuzu, plazma küreleri, arttırılmış gerçeklik ile uzay serüveni, geri dönüşüm, enerji testi, rüzgar ve güneş enerjisi uygulamaları konularında eğitici deneyimler sunulacak.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    İBB Gençlik Ofislerinde, Ramazan temalı söyleşiler ile hat ve ebru sanatı ile ney taksimi etkinlikleri düzenlenecek.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    Gezi İstanbul programı kapsamında ise; gençlere yönelik tarihi geziler düzenlenecek. Uzman rehberler eşliğinde İstanbul’daki sultan külliyeleri, selatin camiler, tarihi meydanlar ve kapılar yönelik gezilecek.
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

    İBB MÜZELERİ ÜCRETSİZ

    İBB Kültür AŞ’ye bağlı müzeler, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra yerli ziyaretçilere ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında iftardan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Radar İstanbul'da bulunan QR kod okutularak girişler yapılacak.

     
  • İftar çadırı kurulacak mı 2023? Bereket ve yardımlaşma sofrası: İstanbul iftar çadırı yerleri! Bu yıl Ramazan’da iftar çadırları nerelerde kurulacak?

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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