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Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına nihayet erişmeye az bir vakit kaldı. Müslümanlar bu ayı coşku ve heyecanla karşılarken hazırlıklar şimdiden başladı. Özellikle iftar ve sahurlar için yoğun bir süreç bizleri bekliyor. Normalden çok daha farklı bir yemek düzeni gerektiren bu ayda mutfak hazırlıkları gözden kaçırılmamalı. İşte Ramazan hazırlıkları için etkili tüyolar…

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  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

    2023 yılında oruç için 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Günler hızla ilerlerken sahur ve iftariyelik telaşına girenler ramazan hazırlıkları nasıl olmalı? araştırmalarına girdi. Özellikle çalışanlar için vakit ve iş gücü tasarrufu oldukça önemli. Tüm gün aç kalıp aynı zamanda çalışmak zorunda kalanlar eve geldiklerinde iftar saatine yetişmek için kısa vakitte neler yapılabileceğinin hesaplaması içerisine girdiler. Özellikle iftar ve sahur için pratik ama bir o kadar da doyurucu ve lezzetli yemekler hazırlamak için önceden ufak hazırlıklar kurtarıcınız olabilir. İşte Ramazan ayı için iftar ev sahur hazırlıkları için dikkat edilmesi gerekenler
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

    Uzmanlar Ramazan ayında oruç tutacakların gün içerisinde susuz kalacakları için özellikle iftar ve sahur vakitlerinde su tüketimine dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yağlı yiyeceklerin olabildiğince az tüketilmesi gerekti vurgulanırken böylece susuzlukta çekilmeyeceği belirtiliyor. Özellikle besin değeri yüksek, tok tutan yiyeceklerin tercih edilmesi bu noktada oldukça önemli.
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

    BAKLİYATA AĞIRLIK VERİN!        

    Bakliyat ürünlerinin besin değerlerinin ve tok tutma özelliklerinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, ramazan ayı gelmeden önce bakliyat ürünlerinin haşlanarak buzluklara saklanabileceklerini söylüyor. Bu sayede yemeklerin çok daha kısa sürede hazırlanabileceğine işaret edilirken, zamandan ve harcanacak olan efordan tasarruf edilebilecek.
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

    ZAMANDAN TASARRUF ETTİREN GIDALAR HAZIRLAYIN!

    Ramazan ayında zamandan tasarruf etmek, iftar ve sahur kısa zamanda sofralarını hızlıca hazırlayabilmek isteyenler için işin uzmanları önemli tüyolar verdi. Yufka, mantı, erişte, makarna gibi yiyeceklerin ramazan ayından önce hazırlanabileceğini belirten uzmanlar, buzlukta saklanan bu yiyecekler sayesinde sahur ve iftar sofralarının hızlıca hazırlanabileceğini söylüyor.
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

    Önceden hazırlanan mantıyı buzluğunuzda saklayabilir ve iftar vaktinden kısa bir süre önce hızlıca pişirebilirsiniz. Bu size oldukça zaman kazandıracaktır ve aynı zamanda doyurucu bir öğün olacaktır. 
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

    ARTAN EKMEKLERİ DEĞERLENDİRİN!

    Oruç tutarken aç kalınacak sürenin oldukça uzun olması ve yeme alışkanlıklarımızın değişmesi gibi etkenler nedeniyle ne yediğimize özen göstermeliyiz. Vücudumuzun alışık olmadığı ve midemize rahatsızlık verecek ağır yiyeceklerden kesinlikle uzak durmalıyız. Gün boyunca aç kalınacağı için iftar zamanlarında ağır yemeklerin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, çorba çeşitlerinin sofralardan eksik kalmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda artan ekmeklerin kurutularak çorbalarda değerlendirilebileceğini belirten uzmanlar, ayrıca özellikle sahurlar için artan ekmeklerin yumurtalı ekmek olarak değerlendirilebileceğini de vurguladı.
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!
  • Ramazan için geri sayım başladı! İftar ve sahur hazırlıkları için yapılması gerekenlere dikkat!

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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