2023 yılında oruç için 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Günler hızla ilerlerken sahur ve iftariyelik telaşına girenler ramazan hazırlıkları nasıl olmalı? araştırmalarına girdi. Özellikle çalışanlar için vakit ve iş gücü tasarrufu oldukça önemli. Tüm gün aç kalıp aynı zamanda çalışmak zorunda kalanlar eve geldiklerinde iftar saatine yetişmek için kısa vakitte neler yapılabileceğinin hesaplaması içerisine girdiler. Özellikle iftar ve sahur için pratik ama bir o kadar da doyurucu ve lezzetli yemekler hazırlamak için önceden ufak hazırlıklar kurtarıcınız olabilir. İşte Ramazan ayı için iftar ev sahur hazırlıkları için dikkat edilmesi gerekenler…