Oruç tutacak kişiler dikkat! Niyetliyken bu hususlara önem gösterin!

SU VE HURMA İLE ORUÇ AÇMA

Oruçlu bir kimsenin iftarını hurma veya su ile açması sünnettir. Hz. Enes (r.a.)'in naklettiğine göre:

"Rasûlullah (aleyhissalatu vesselâm) namaz kılmadan önce birkaç tane yaş hurma ile iftar ederdi. Eğer yaş hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar ederdi. Eğer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi."

Süleyman b. Amir'in rivayetine göre ise Allah Rasûlû şu tavsiyede bulunmuştur: "Sizden biriniz oruçlu olduğunda hurma ile iftar etsin. Şayet hurma bulamaz ise, su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir."