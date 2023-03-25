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Görüntüsüyle iştah kabartan, tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofranızı şenlendirecek ejder tatlısı tarifi!

İftardan sonra tatlı ihtiyacınızı giderecek muhteşem bir tarifle sofralarınızı şenlendirin. Görüntüsü ve lezzetiyle baş döndürecek ejder tatlısı tarifi hafif kalorili olmasının yanı sıra sütlü olmasıyla da içinizi ferahlatacak. İftar için ne tatlısı yapsam diye düşünenler için hafif, pratik yapımı kolay görüntüsü şahane ejder tatlısı tarifi ile kendinizi ödüllendirin. İşte ejder tatlısı tarifi…

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  • EJDER TATLISI TARİFİ: Ejder tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofralarının bir numaralı tarifi!

    Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi görüntüsü ve lezzetiyle oldukça farklı ve iştah açıcı. Bu farklı ve sıra dışı meyveden ilham alınarak hazırlanan ejder tatlısı tarifine ise bayılacaksınız. Mavi haşhaşlı sütlü muhallebi ve orman meyveleriyle lezzetine lezzet katan ejder meyvesi tatlısı iftar için harika bir alternatif olacak. Ispanaklı nefis bir kek de onlara eşlik ediyor ve tarife hoşluk katıyor! Bu tarifle misafirlerinizi mest edin! Peki, ejder tatlısı nasıl yapılır?
  • EJDER TATLISI TARİFİ: Ejder tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofralarının bir numaralı tarifi!

    Oldukça pratik ve ferah lezzeti olan bu tatlı tarifini tart kalıbında hazırlayabileceğiniz gibi, kuplara da hazırlayıp porsiyonluk olarak servis edebilirsiniz. İçinizi ferahlatacak bu müthiş ejder tatlısı tarifi sizlerle…
  • EJDER TATLISI TARİFİ: Ejder tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofralarının bir numaralı tarifi!

    EJDER TATLISI TARİFİ

    Malzemeler

    Alt Tabanı İçin:

    1 litre süt

    1 su bardağı toz şeker

    1 su bardağı irmik

    1 yemek kaşığı nişasta

    2 yemek kaşığı un

    ½ su bardağı mavi haşhaş tohumu

    50 gram tereyağı

    1 paket vanilin
  • EJDER TATLISI TARİFİ: Ejder tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofralarının bir numaralı tarifi!

    Meyve sosu için:

    1,5 su bardağı frambuaz (dondurulmuş, rondodan geçirilmiş)

    1,5 su bardağı böğürtlen (dondurulmuş, rondodan geçirilmiş)

    10 adet çilek (rondodan geçirilmiş)

    3 yemek kaşığı buğday nişastası

    1,5 su bardağı su

    1 çay bardağı toz şeker
  • EJDER TATLISI TARİFİ: Ejder tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofralarının bir numaralı tarifi!

    Ejder tatlısı nasıl yapılır?

    Süt, toz şeker, irmik, nişasta ve mavi haşhaş tohumunu derin bir tencereye alın ve kaynayana kadar sürekli olarak karıştırın. Kaynamış ve kıvamı koyulaşmış olan muhallebinin üzerine tereyağı ve vanilini de ekleyip tekrar karıştırın ve ocaktan alın.

    Yağlanmış tart kalıbının içerisine hazırlamış olduğunuz haşhaşlı muhallebiyi aktarın ve üzerini düzeltip oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 2 saat bekletin.

    Ayrı bir sos tenceresinde dondurulmuş ve rondodan geçirilmiş frambuaz, böğürtlen ve rondodan geçirilmiş çileği karıştırın.

    Üzerine nişasta ve su ekleyip koyulaşana kadar kaynatın.
  • EJDER TATLISI TARİFİ: Ejder tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tropikal esintisiyle ferahlık vererek iftar sofralarının bir numaralı tarifi!

    Son olarak toz şeker ekleyip karıştırın ve 5 dakika daha kısık ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

    Buzdolabında beklettiğiniz haşhaşlı muhallebiyi kalıptan çıkarın. Üzerine meyve sosunu ekleyin ve buzdolabında tekrardan 2 saat bekletin.

    Hazırlamış olduğunuz tatlıyı buzdolabından çıkarın ve streç filmle meyve soslu kısmını ve kenarlarını kaplayın.

    Ufalanmış olan ıspanaklı keki boşlukta kalan kısma güzelce yayın.

    Keki üst kısma yaydıktan sonra streç filmi tatlının üzerinden kaldırın.

    Ejder tatlısını dilimleyip afiyetle tüketebilirsiniz.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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