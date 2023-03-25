Şerbetin tatlı hamuru hazırlanmadan yapılması da soğuk bir şerbet elde etmek için oldukça önemlidir.

Bu nedenle işlemlere öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Fırından çıkarılan tatlıların ilk sıcağını atması beklendikten sonra soğumuş olan şerbetin hemen gezdirilmesi gerekmektedir.

Bu şerbetin hamura nüfuz etmesi için oldukça önemlidir. Şerbeti gezdirilen tatlının üzeri başka bir tepsiyle örtülmelidir. Bu da yine şerbetin daha iyi çekilebilmesi için önem arz etmektedir.