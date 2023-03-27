BAYAT RAMAZAN PİDESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

İftar sofralarında afiyetle yediğimiz Ramazan pidesi sahurda da bitmeyince ertesi gün hem bayatlıyor hem de sertleşiyor. Bayatlayan Ramazan pidelerini atmayıp lezzetli atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. Onları çöpe atıp israf etmek yerine birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Basit ve güzel tariflerle muhteşem lezzetler ortaya çıkarmak mümkün. Böylece hem pideleri israf etmemiş olacaksınız hem de bir öğününüz kolayca hazırlamış olacaksınız. Çöpe atmak istemeyenler bayat Ramazan pidesi tarifleri ile israftan kaçınılıyor. İşte, bayat Ramazan pidelerini değerlendirmek için birkaç pratik öneri...