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İftara şölen var: Lokum gibi pişen eti ağzınızda dağılacak! Patatesli kuzu eti tarifi ile sofralarınız şenlensin

İftar sofralarını şimdiden hazırlamaya başlayanlar yemek tariflerini araştırmaya başladı. Özellikle misafirleri olanlar için hem yapımı kolay hem de görüntüsü şahane, tadıyla mest eden bol sebzeli kuzu eti tarifine bayılacaksınız. İşte lokum gibi pişen etiyle patatesli kuzu eti tarifi…

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  • İftara şölen var: Lokum gibi pişen eti ağzınızda dağılacak! Patatesli kuzu eti tarifi ile sofralarınız şenlensin

    'İftara ne yapsam?' diye düşünüyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Siz de et sevenlerdenseniz lokum gibi pişen tadıyla mest eden bol sebseli patatesli kuzu eti tarifi sofralarınızın bir numarası olacak. İşte iftar için patatesli kuzu eti tarifi...
  • İftara şölen var: Lokum gibi pişen eti ağzınızda dağılacak! Patatesli kuzu eti tarifi ile sofralarınız şenlensin

    PATATESLİ KUZU ETİ TARİFİ

    Malzemeler: 

    600 g kuşbaşı kuzu eti 

    1 soğan 

    1 patates 

    1 kereviz 

    4 domates 

    1 su bardağı et suyu 

    Tuz Karabiber 

    Yarım çay kaşığı zerdeçal 

    Yarım çay kaşığı kimyon 

    Yarım demet maydanoz 
  • İftara şölen var: Lokum gibi pişen eti ağzınızda dağılacak! Patatesli kuzu eti tarifi ile sofralarınız şenlensin

    PATATESLİ KUZU ETİ NASIL YAPILIR?

    Kuşbaşı kuzu etlerini yapışmaz yüzeyli bir tencereye alarak yüksek ateşte mühürleyin.

    Rengi iyice kahverengi olmaya başlayınca yemeklik doğradığınız soğan, küp doğradığınız patates ve kerevizi ilave edip 3-4 dakika daha pişirin.

     

     
  • İftara şölen var: Lokum gibi pişen eti ağzınızda dağılacak! Patatesli kuzu eti tarifi ile sofralarınız şenlensin

    Küp doğradığınız domates, haşlanmış nohut ve et suyunu ekleyin.

    Tuz ve baharatlarla tatlandırın.
  • İftara şölen var: Lokum gibi pişen eti ağzınızda dağılacak! Patatesli kuzu eti tarifi ile sofralarınız şenlensin

    Etler suyunu çekip iyice yumuşayana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

    Ocaktan alın ve ince kıyılmış maydanozu ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.

    İFTARA ÇORBA TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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