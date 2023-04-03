İftar sofralarının baş tacı olan çorba, sağlık açısından da oldukça önemli. Gün boyu aç kalan midenin yumuşaması için oruç tutanların yemeğe çorba ile başlamaları öneriliyor. Heyecanla ve özenle kurulan iftar sofraları için yöresel lezzetlerden, pratik yapımlara kadar pek çok çorba tarifini sizler için bir araya getirdik. Eğer siz de hala iftar sofralarınız için hangi çorbayı yapacağınıza karar veremediyseniz Ramazan'a özel lezzetli çorba tarifleri muhteşem bir seçenek olacak. Hazırladığımız bu listede yapımı kolay ve aynı zamanda birbirinden enfes ve farklı çorba tarifleri bulunuyor. İftar için kolay ve ekonomik, bol çeşitli, terbiyeli, terbiyesiz en güzel iftar çorbaları tüm püf noktalarıyla sizlerle…