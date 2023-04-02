BAYAT EKMEK PİZZA NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurtaları bir kaseye kırın ve içerisine yoğurdu ekleyerek karıştırın. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra lezzeti arttırmak için toz kırmızı biber ve tuz ekleyin. Kekik alerjiniz yoksa koymanızı tavsiye ederiz. Bir kısım rendelenmiş kaşar peynirinden de sosun içine ekleyip karıştırın. Sonrasında hazırlanan sosu dilimlediğiniz bayat ekmeklerin üzerine sürün. Ekmeklerin üzerini sucuk, biber, domates, ya da dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Son olarak üzerine kaşar peyniri koyup ekmekleri fırına gönderin. Kaşarlar eriyene ve hafif kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!