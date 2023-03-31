İSTİRİDYE MANTARI NASIL TEMİZLENİR?

İstiridye mantarları genellikle pazarlarda ve marketlerde küme formunda satılır. Öncelikle mantarların sapı orta kısmından kesilir, üst kısmı nemli bir bezle silinir. Kökü olarak bilinen beyaz kısmı da ayrıca nemli bir bezle iyice temizlenir.

Eğer mantarlarınız çok kirliyse onları suya batırıp çıkarın ama pişirmeden önce iyice kuruduğundan emin olun. Kurutma işlemini herhangi bir baskı uygulamadan yapın.