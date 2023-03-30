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"Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

Ramazan ayının başlamasının üzerinden 8 gün geçti. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde evinde iftar sofraları hazırlamak isteyen kişiler internette ‘İlk iftar menüsü tarifleri! Ramazanın sekizinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın sekizinci günü iftar menüsü…

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  • "Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

    KABAK ÇORBASI

    Malzemeler

    2 adet yeşil kabak

    1 adet kuru sogan

    Bir tutam dereotu

    3 su bardağı süt

    2 su bardağı et suyu

    2 yemek kaşığı tereyağı

    3 yemek kaşığı un

    Yapılışı: Tencere içerisinde tereyağı ve un kavrulur. Sonrasında süt ve et suyu eklenir. Rendelenen soğanlar da tencereye alındıktan sonra kabakları ayrı bir tavada kavurmaya başlayın. Kabaklar kavrulduktan sonra bir tutam dereotuyla birlikte et suyu olan tencereye alın. Çorbayı blenderdan geçirin ve tuzuyla birlikte diğer dilediğiniz baharatları ekleyin. Üzerine yağ kızdırırsanız daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun!
  • "Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

    TAVUK SOTE

    Malzemeler

    1 kg. kemiksiz but

    2 adet dolmalık kırmızı biber

    1 adet dolmalık sarı biber

    2 diş sarımsak

    1 adet orta boy havuç

    2 yemek kaşığı soya sosu

    1 yemek kaşığı kekik

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    Taze çekilmiş karabiber

    Yapılışı: İlk olarak biberlerin çekirdeklerini içlerinden alın ve jülyen şekilde doğrayın. Havuçları kabuklarından ayırın ve onlara da jülyen şeklini verin. Tavuk etlerini kuşbaşı hale getirin. Yağı wok tava içerisinde ısıtın ve kıyılan sarımsakları kavurun. İçerisine önce tavuk etlerini ve soya sosunu ekleyin. 2-4 dakika arası kavurduktan sonra doğranan sebzeleri ekleyin. Sebzeler yumuşayınca baharatları ilave edin ve ocaktan alın. Afiyet olsun!
  • "Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

    BULGUR PİLAVI

    Malzemeler

    2 su bardağı pilavlık bulgur

    2 adet domates

    1 adet soğan

    2 adet sivri biber

    1 su bardağı tavuk suyu

    2,5 su bardağı sıcak su

    4 yemek kaşığı sıvı yağ

    Tuz

    Yapılışı: Tencerenin içerisinde ince ince doğranan soğanları yağ ile birlikte kavurun. Üzerine doğranan biberleri ilave edin ve 3-4 dakika daha kavurduktan sonra rendelenmiş domatesleri ekleyin. Bulguru da ilave ederek 3 dakika kavurun ve sıcak su ya da tavuk suyu eklediğiniz tencerenizi tuz koyup kapayın. Kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapadıktan sonra demlendirin.
  • "Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

    AKDENİZ SALATASI

    Malzemeler

    4 yaprak marul

    2 yaprak lolorosso

    4 adet cherry domates

    1 adet sarı biber

    1/2 çay bardağı siyah zeytin(Dilimlenmiş)

    100 gram beyaz peynir

    Sosu İçin;

    3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1/2 adet limon suyu

    1 yemek kaşığı nar ekşisi

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    Yapılışı: Bir kase içerisinde sos malzemelerini karabiber hariç olmak üzere karıştırın. Sebzeleri yıkayın ve kurutun. Yapraklı olanları elinizle kopartın. Domatesleri ortadan ikiye bölün. Sarı biberleri kare olarak doğrayın. Siyah zeytinleri de kaseye alın. Hepsini karıştırdıktan sonra sosla harmanlayın. Son olarak beyaz peyniri serpin ve karabiber ekleyin. Afiyet olsun!
  • "Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

    KAZANDİBİ

    Malzemeler

    7 su bardağı süt

    3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

    4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

    1.5 su bardağı toz şeker

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı pudra şekeri

    2 çay kaşığı tarçın

    Yapılışı: Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte karıştırarak pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Ocaktan aldığınız tatlıyı pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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