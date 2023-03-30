"Ramazan'ın 8. günü ne pişirsem?" diyenler buraya! İşte hem pratik hem leziz iftar menüsü...

KAZANDİBİ

Malzemeler

7 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

4 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı: Süt, pirinç unu, mısır nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Ocağa aldığınız kazandibi karışımını, kısık ateşte karıştırarak pişirin. Son olarak tereyağı ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayın. Ocaktan aldığınız tatlıyı pürüzsüz hale getirmek için blender kullanın. Yakma işlemi için tepsiyi ocağa alın. Bir kepçe muhallebi, pudra şekeri ve tarçını tepsinin üzerinde karıştırdıktan sonra her tarafına eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde yavaş yavaş yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini spatula ile düzleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra çıkardığınız tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın. Uç kısmını ıslattığınız spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.