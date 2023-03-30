Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

İçerdiği potasyumla kan basıncını dengeleyen karnabahar, antioksidanlar ve anti-inflamatuar gibi etken maddelerle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda kan şekerini de düzenleyen karnabaharı mutlaka sofralarınızdan eksik etmemelisiniz. Sağlıklı olmasının yanı sıra besleyici olmasıyla tercih edilen Beşamel soslu karnabaharın nasıl yapıldığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İftar sofralarınız için de harika bir alternatif olacak en güzel beşamel soslu karnabahar tariflerini sizler için derledik. İşte tadına doyamayacağınız sosuyla damak çatlatan enfes beşamel soslu karnabahar tarifleri…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Fosfor bakımından zengin olan karnabahar, kabızlığı önler ve kansere karşı korur. Faydaları saymakla bitmeyen bu şifa deposu besinin çeşit çeşit tarifleri bulunur. Kaymalısından, patateslisine beşamel soslusundan fırında yapılana kadar tadına doyamayacağınız görüntüsü şahane karnabahar tarifleri
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR TARİFİ

    Malzemeler:

    1 adet karnabahar

    Kaşar peyniri

    Beşamel sos için;

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    1,5 yemek kaşığı un

    1,5 su bardağı süt

    Tuz

    Karabiber
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Fırında beşamel soslu karnabahar nasıl yapılır?

    Karnabahar küçük olarak parçalara ayrılarak az tuzla beraber haşlıyoruz.

    Suyunu süzüp daha sonra yağladığınız fırın tepsisine alınır.

    Beşamel sos için; Tereyağını tavada eritin.

    Unun kokusunu çıkana kadar kavur.

    Sütü azar azar ekleyip, topaklanmaması için sürekli karıştırın.

    Karabiber ve tuz ekleyip 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın.

    Fırın kabındaki karnabaharların üzerine beşamel sosunu dökün.

    Tamamen beşamel sosuna buladığınız karnabaharların üzerine kaşar peynirini serpiştirerek 180 derelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KIYMALI KARNABAHAR TARİFİ

    Malzemeler

    1 orta boy karnabahar

    Tuz

    Çeyrek limon suyu
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Kıymalı Harcı İçin;

    2 adet soğan

    2 adet yeşil biber

    1 adet kırmızı biber

    5 yemek kaşığı sıvı yağ

    300g  kıyma

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 tatlı kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı pul biber

    1 çay bardağı sıcak su

     

     
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Beşamel sosu için;

    3 yemek kaşığı tereyağı

    3 yemek kaşığı un

    3 su bardağı süt

    Yarım çay kaşığı tuz

    Yarım çay kaşığı karabiber

    Üzeri için;

    1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

    Maydanoz
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Fırında beşamel soslu kıymalı karnabahar tarifi nasıl yapılır?

    Öncelikle karnabaharı küçük parçalara ayıralım.

    Ardından uygun bir tencereye alalım, üzerine tuz ve limon suyunu ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana kadar haşlayalım. Ara ara çatal ile kontrol ederek haşlandığını anlayabilirsiniz.

    Kıymalı harcı için soğanları küçük küçük doğrayalım. Yeşil biberleri ve kırmızı biberi de doğrayalım.

    Ocağa aldığımız tavaya sıvı yağı alalım ve  kıymayı ekleyerek rengi dönünceye kadar kavuralım.

    Üzerine soğanları ve biberleri ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edelim.

    Daha sonra salça, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyerek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim.

    Son olarak suyu da ekleyelim ve kıyma suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım.

    Haşladığımız karnabaharları borcama alalım. Üzerine kıymalı harcımızdan dökelim.

    Yemeğimizin beşamel sosu için uygun bir tencereye tereyağını alalım ve eritelim.

    Ardından üzerine unu ekleyelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım.

    Unun kokusu çıktıktan sonra bir taraftan sütü dökelim bir taraftan karıştırmaya devam edelim.

    Beşamel sosumuzu koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim.

    Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştıralım, 1-2 dakika daha pişirerek ocaktan alalım.

    Hazırladığımız beşamel sosu yemeğin her yerine gelecek şekilde gezdirelim ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 35 dakika pişmeye bırakalım.

    Sürenin sonunda fırından alıp kaşar peyniri serperek 15 dakika daha peynirler eriyinceye kadar tekrar fırına verelim.

    Peynirleri güzelce eriyen yemeğimizi fırından alalım, üzerine maydanoz serpiştirip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun!
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KIYMALI KARNAHABAR YAPIMI PÜF NOKTALARI

    Karnabaharları biraz diri kalacak şekilde haşlamalısınız.

    Haşlama suyuna tuz eklerken yanında damlatacağınız limon suyu ya da süt karnabaharlarınızın daha beyaz kalmasını sağlayacaktır.

    Beşamel sosu hazırlarken kavurduğunuz una sütü eklerken hem azar azar eklemeli hem de sürekli karıştırarak pişirmelisiniz. Aksi halde unun topaklanma ihtimali yüksektir.
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    FIRINDA KIYMALI PATATESLİ KARNABAHAR YEMEĞİ TARİFİ

    Malzemeler

    1 baş küçük karnabahar

    6-7 adet orta boy patates

    2 adet büyük domates

    300 gram kıyma

    6 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 adet büyük kuru soğan

    1 yemek kaşığı salça

    1 tatlı kaşığı pulbiber

    1 yemek kaşığı tuz

    2 çay bardağı su
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Fırında kıymalı patatesli karnabahar yemeği nasıl yapılır?

    Halka doğranmış soğan yağ ile kavrulur. Tuzu baharatı salçası eklenir ve kenarda bekletilir.

    Patatesler yıkanıp kare doğranır ve tepsiye dizilir. Üzerine yıkanıp dallara ayrılmış karnabahar konur. Ardından büyük doğranmış domatesler eklenir. En sona kavrulan kıymada konup tepsinin dibine su eklenir ki altı yapışmasın.

    200 dereceli fırında yaklaşık yarım saat pişirilir. Afiyet olsun.
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR TARİFİ

    Malzemeler

    1 adet karnabahar

    Kaşar peyniri

    Beşamel sos için:

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    1,5 yemek kaşığı un

    1,5 su bardağı süt

    Tuz

    Karabiber
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Fırında beşamel soslu karnabahar nasıl yapılır?

    Karnabaharlar küçük parçalara ayrılarak az tuz ile haşlanır.

    Beşamel sosun yapımı için; tereyağı ve sıvı yağ küçük bir tencereye alınarak ısıtılır.

    Un ilave edilerek kavrulur.

    Kokusu çıkan un kavrulmuştur, üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edilir.

    Çırpıcı ile hızlıca çırpılır, topak kalmaması sağlanır.

    Tuz ve karabiber de eklenerek, kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.

    1-2 dk. kaynadıktan sonra, ocaktan alınır.

    Suyu süzülen karnabaharlar yağlanmış fırın kabına alınır ve üzerine hazırlanan beşamel sos dökülür.

    Karnabaharlar beşamel sosa bulandıktan sonra, üzerine kaşar peyniri rendesi serpilerek, 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    ÖBEK ÖBEK FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR TARİFİ

    Malzemeler

    1 adet orta boy karnabahar

    5 su bardağı sıcak su

    Beşamel sos için:

    2 yemek kaşığı tereyağı

    2 yemek kaşığı un

    2 su bardağı soğuk süt

    1,5 çay kaşığı tuz

    ¼ çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Üzeri için:

    1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    PÜF NOKTASI

    Sindirimi kolaylaştırmak ve renklerinin beyaz kalması için öbek öbek ayırdığınız karnabaharları unlu suda haşlayabilirsiniz. Un köpürüp, tereyağı kızdığında beşamel sos hazırlamak için soğut sütü azar azar ekleyebilirsiniz.
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    PİŞİRME ÖNERİSİ

    Fırında beşamel soslu karnabahara, garnitür gibi arzu ettiğiniz diğer sebzelerle birlikte pişirebilirsiniz.
  • Fosfor zengini sağlıklı bir iftar sofrası için en güzel beşamel soslu karnabahar tarifleri

    Fırında beşamel soslu karnabahar nasıl yapılır?

    Kök kısmını kesip, öbek öbek ayırdığınız karnabaharları bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürün.

    Karnabaharları haşlamak için kullanacağınız sıcak suyu, derin bir tencereye aktarın. 10 dakika kadar haşlayın. Haşlanmış olan karnabaharları soğuk suda bekletin, ardından süzdürün.

    Beşamel sosu hazırlamak için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Unu 2-3 dakika kadar kavurun.

    Soğuk sütü azar azar ekledikten sonra topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla beşamel sosu karıştırın. Tuz ve rendelenmiş muskat cevizi kattığınız beşamel sosu kıvam aldıktan sonra ocaktan alın.

    Haşlanmış ve soğuk suda beklemiş karnabarları, bir kevgir yardımıyla suyunu süzdürerek ısıya dayanıklı fırın kabına alın.

    Hazırladığınız beşamel sosu üzerlerine gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 185 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.

    Fırından çıkan sıcak karnabaharları, garnitür ya da ana yemek olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.