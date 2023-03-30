Fırında beşamel soslu kıymalı karnabahar tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle karnabaharı küçük parçalara ayıralım.

Ardından uygun bir tencereye alalım, üzerine tuz ve limon suyunu ekledikten sonra üzerini geçecek kadar su ilave ederek yumuşayana kadar haşlayalım. Ara ara çatal ile kontrol ederek haşlandığını anlayabilirsiniz.

Kıymalı harcı için soğanları küçük küçük doğrayalım. Yeşil biberleri ve kırmızı biberi de doğrayalım.

Ocağa aldığımız tavaya sıvı yağı alalım ve kıymayı ekleyerek rengi dönünceye kadar kavuralım.

Üzerine soğanları ve biberleri ekleyip 5 dakika daha kavurmaya devam edelim.

Daha sonra salça, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyerek 2-3 dakika daha kavurmaya devam edelim.

Son olarak suyu da ekleyelim ve kıyma suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım.

Haşladığımız karnabaharları borcama alalım. Üzerine kıymalı harcımızdan dökelim.

Yemeğimizin beşamel sosu için uygun bir tencereye tereyağını alalım ve eritelim.

Ardından üzerine unu ekleyelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım.

Unun kokusu çıktıktan sonra bir taraftan sütü dökelim bir taraftan karıştırmaya devam edelim.

Beşamel sosumuzu koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim.

Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştıralım, 1-2 dakika daha pişirerek ocaktan alalım.

Hazırladığımız beşamel sosu yemeğin her yerine gelecek şekilde gezdirelim ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 35 dakika pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda fırından alıp kaşar peyniri serperek 15 dakika daha peynirler eriyinceye kadar tekrar fırına verelim.

Peynirleri güzelce eriyen yemeğimizi fırından alalım, üzerine maydanoz serpiştirip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun!