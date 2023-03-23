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Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

Ramazan ayının başlaması ve bu akşam ilk iftar sofrasının hazırlanacak olması, internette ‘İlk iftar menüsü tarifleri! Ramazanın birinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruların aranmasına yol açtı. Sevdiklerini evinde ağırlamak isteyen vatandaşlar tatlı bir telaş içine girdi. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın birinci günü iftar menüsü…

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  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    Ev hanımlarının sürekli telaşlandığı "Acaba bu akşam iftarda ne pişirsem?" sorusu Ramazan günlerinin başlaması ile en çok sorulan soru oldu. Özellikle Ramazanın ilk günü sevdikleriyle iftar sofrasında bir araya gelmek isteyen vatandaşlar, "İlk iftar menüsü tarifleri! Ramazanın birinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte sizin için derlediğimiz Ramazanın birinci gün menüsü...
  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    MERCİMEK ÇORBASI

    Soğanları ve bir adet patatesi küçük küçük doğrayın ve yağda kavurun içerisine bir diş sarımsak atın.

    Kavrulan malzemelerin üzerine mercimekleri alın ve 2-3 dakika daha kavurun.

    Mercimeklerin üzerine sıcak su ilave edin. Bu aşamada isteğe bağlı olarak tavuk bulyon ekleyebilirsiniz ya da tavuk suyu ilave edebilirsiniz.

    Mercimekler pişince çorbayı blenderdan geçirin.

    Üzerine tereyağ, toz kırmızı biber karışımı yakın. 
  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    İZMİR KÖFTE

    Yapılışı

    Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta ve baharatları yoğurun.

    Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verin.

    Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alıp bekletin.

    Kabuklarını soyduğumuz patatesi elma dilimleri şeklinde kesin.

    Domatesleri halka şeklinde doğrayın.

    Biberlerin sap kısmını kesip ortadan ikiye yarın.

    Sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın.

    Sırasıyla patates ve köfteleri kızartın.

    Fazla yağını süzmesi için kâğıt havlu üzerinde bekletin.

    Sos için: sıvı yağı kızdırın. Domates salçasını iki dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Kavrulan domatese sıcak su ve tuzu ilave edin. 5 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın.

    Köfte ve patatesleri fırın tepsisine sırayla dizin

    Aralarına domates ve yeşilbiber dilimlerini yerleştirin.

    Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin.

    Ilık olarak servis edin.
  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    PİRİNÇ PİLAVI

    Yapılışı

    Pilav tencerenize sıvıyağı koyarak şehriyeleri kavurun.

    Pirinci yıkayıp süzün ve hafif kavrulan şehriyelerin üzerine katın.

    Üzerine tereyağ atın ve 2-3 dakika pirinçlerle kavurun.

    Yeterince kavurma işleminden sonra sıcak suyunu ekleyin.

    Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık teşte pişirin.

    Demlenmesi tencere kapak arasına havlu kağıt serin.
  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    HAVUÇLU KEREVİZLİ SALATA

    Yapılışı

    Havuçları ve kerevizleri soyduktan sonra rendeleyin. Isınmış tavaya zeytinyağını ekleyin ve ardından rendelenmiş kereviz ve havuçları 5 dakika kadar kavurun. Hafif yumuşayan havuç ve kerevizleri ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

    Bir kasede yoğurt, mayonez, dövülmüş sarımsak, ceviz ve tuzu karıştırın. Soğuyan kereviz ve havuçları, yoğurtlu karışım ile birlikte karıştırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Maydonoz ya da dereotu yakışacaktır. 
  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    YEŞİL SALATA

    Yapılışı

    Elimizle doğradığımız marulları büyük bir kâseye alalım.

    Sırasıyla tere, roka, nane ve taze soğanları ekleyelim ve karıştıralım.

    Salata sosu için 1 limon suyu 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve biraz tuz ekleyerek ufak bir kâsede karıştıralım.

    Salatamızın üzerine sostan gezdirerek iyice özdeşleştirelim.
  • Orucun ilk günü ne pişirsem derdine son! İşte hem lezzetli hem pratik Ramazan iftar menüsü!

    GÜLLAÇ

    Yapılışı

    Süt ile şeker tencereye alınarak kaynatılır.

    Şeker eriyince ocak kapatılır ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

    Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin.

    Her katı sütlü karışımla ıslatın.

    Katların arasına cevizli karışım dökün.

    Bu işlemleri tekrarlayın.

    Kalan sütten 1 bardak ayırın ve içerisine gül suyu dökün. (Bu bir tercihtir, dökmek zorunda değilsiniz.)

    Güllacın üzerinde sütü gezdirin ve dolaba koyarak 2-3 saat dinlendirin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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