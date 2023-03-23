HAVUÇLU KEREVİZLİ SALATA

Yapılışı

Havuçları ve kerevizleri soyduktan sonra rendeleyin. Isınmış tavaya zeytinyağını ekleyin ve ardından rendelenmiş kereviz ve havuçları 5 dakika kadar kavurun. Hafif yumuşayan havuç ve kerevizleri ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kasede yoğurt, mayonez, dövülmüş sarımsak, ceviz ve tuzu karıştırın. Soğuyan kereviz ve havuçları, yoğurtlu karışım ile birlikte karıştırın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Maydonoz ya da dereotu yakışacaktır.