HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Hurma vücudu temizler ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Hafızayı güçlendirici bir etkisi de olan hurma, tansiyona ve diyabete karşı da koruyucu rol oynamaktadır.

İçerdiği yüksek lif sayesinde, hurma tüketen kişilerin kanser hastalıklarına yakalanma riski daha düşüktür. Tüm bunların yanı sıra, hurma tüketimi kalp hastalıklarından, kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de korumaktadır.

Hurma, içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumda ve vücudun kemik yapısının dengelenme noktasında oldukça önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, bilim insanları hurmanın stres ve gerginliği giderici bir etkisinin olduğunun da altını çizmektedir.

A vitamini yönünden de son derece zengin olan hurma, tüketildiğine Retinal'e dönüşen karoten içerdiğinden; beyin hücrelerinde meydana gelen hasarların giderilmesinde ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskini aktif rol oynamaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren, tokluk hissi veren; kan şekerini düzenlenmesi sebebi ile tatlı krizlerinin vazgeçilmezi olan hurma göz, kalp ve beyin sağlığı için öncelikli tercihler arasında yer alıyor.