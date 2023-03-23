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İftar sofralarınıza sıcak sıcak pide tarifi! Evde Ramazan pidesi yapmak işte bu kadar kolay!

2023 yılının Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü ilk oruçların tutulmasıyla başladı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi, iftar sofralarında her zaman ilk aranan Ramazan pidesi de arama motorlarında gündeme geldi. Bu gelenekselleşmiş lezzeti evinizde de kolaylıkla yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte hem kolay hem leziz Ramazan pidesi tarifi…

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  • İftar sofralarınıza sıcak sıcak pide tarifi! Evde Ramazan pidesi yapmak işte bu kadar kolay!

    Müslümanların en kıymetli ay olarak nitelendirdiği Ramazan ayı geldi. İftar sofraları hazırlamak isteyen kişiler tarif arayışına girdi. Ramazan pidesi tarifi de araştırılanların başında geldi. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti sıcak bir pide ile iftar sofrasında sevdiklerinizle birlikte orucunuzu açabilirsiniz. Ramazan pidesi yapımı ise birkaç püf noktaya dikkat edildiği takdirde, evde yapımı oldukça kolay ve pratik. Ramazan pidesi tarifini sizler için derledik.
  • İftar sofralarınıza sıcak sıcak pide tarifi! Evde Ramazan pidesi yapmak işte bu kadar kolay!

    RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

    3 su bardağı un

    1 çay kaşığı tuz

    1 tatlı kaşığı toz şeker

    1 paket kuru maya

    1 yumurta

    1 yemek kaşığı tereyağı

    3/4 su bardağı ılık su

    Yarım su bardağı süt

    Üzeri için:

    1 yumurtanın sarısı

    Çörekotu
  • İftar sofralarınıza sıcak sıcak pide tarifi! Evde Ramazan pidesi yapmak işte bu kadar kolay!

    RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

    İlk olarak mayayı aktif hala getirmek için derin bir kap içerisine maya, süt, şeker koyulur. 10 dakika bekletilir. Sonrasında diğer malzemeler eklenir ve ele yapışmayan bir kıvam elde edilir. 

    Hamur bir kenarda mayalanması için en az 40 dakika bekletilir. 

    Bekletilen hamur parçalara ayrılır ve tezgaha un serpilerek şekil verilir sonrasında ise yağlanan tepsiye yerleştirilir. 

    Eller unlu su karışımına batırılarak önce kenar sonra orta kısımlara bastırılarak kare şekli ya da baklava şekli verilir. 

    Şekil verme işlemi bittikten sonra yarım saat daha hamuru bekletin.

    Sonrasında üzerine bolca çörekotu serperek 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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