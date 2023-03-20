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Ramazanın vazgeçilmezi! İşte iftar sofralarının baş tacı, tadına doyamayacağınız güllaç tarifi…

İlk orucun tutulmasına az bir zaman kala, iftar sofralarını hazırlayacak olanlar, şimdiden menüleri oluşturmak için araştırmalara başladı. Türk geleneğinde, genelde Ramazanın ilk orucunda tatlı olarak güllaç tercih edilir. Ramazan denildiği zaman akıllara ilk gelen tatlı olan güllaç hem lezzetli hem hafif hem de sağlıklı tatlılardan biridir. İşte oldukça pratik güllaç tarifi…

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  • Ramazanın vazgeçilmezi! İşte iftar sofralarının baş tacı, tadına doyamayacağınız güllaç tarifi…

    600 yıl önce Osmanlı’da mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkan güllaç, 1400’lü yılların sonunda Kastamonulu Ali Usta sayesinde saray mutfağında da tanınmıştır. Hafif bir tatlı olduğu için özellikle iftardan sonra mideyi rahatsız etmemesi, Ramazan ayında çok sık tercih edilmesine yol açmıştır. Ülkemizde geleneksel olarak güllaç, en çok Ramazan ayında tüketiliyor. İşte, en pratik en lezzetli güllaç tarifi…
  • Ramazanın vazgeçilmezi! İşte iftar sofralarının baş tacı, tadına doyamayacağınız güllaç tarifi…

    GÜLLAÇ MALZEMELERİ

    10 yaprak güllaç
    1,5 litre süt
    2 su bardağı şeker
    Çekilmiş ceviz
    2 yemek kaşığı gül suyu

    Süslemek için:

    Fıstık
    Ceviz
    Nar Tanesi
  • Ramazanın vazgeçilmezi! İşte iftar sofralarının baş tacı, tadına doyamayacağınız güllaç tarifi…

    GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

    Süt ile şeker tencereye alınarak kaynatılır.

    Şeker eriyince ocak kapatılır ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

    *Süt çok kaynamamalı, yoksa tatlı hamur olur. Sadece içerisindeki şekeri eritin ve ocaktan alın.*

    Parlak kısmı üste gelecek şekilde güllaç yapraklarını dizin.

    Her katı sütlü karışımla ıslatın.

    Katların arasına cevizli karışım dökün.

    Bu işlemleri tekrarlayın.

    Kalan sütten 1 bardak ayırın ve içerisine gül suyu dökün. (Bu bir tercihtir, dökmek zorunda değilsiniz.)

    Güllacın üzerinde sütü gezdirin ve dolaba koyarak 2-3 saat dinlendirin.

    Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
  • Ramazanın vazgeçilmezi! İşte iftar sofralarının baş tacı, tadına doyamayacağınız güllaç tarifi…

    GÜLLAÇ YAPARKEN BİLİNMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR

    Güllaç hamurlarının aşırı ıslatılmaması gerekmektedir.

    Eğer güllaç aşırı ıslanırsa hamurlaşabilir.

    Süt sıcak olursa güllaç hamur haline gelir.

    Güllacın lezzeti, her katın tamamen ıslatılmış olmasından gelir.

    Bir dilim güllaç 250 kaloriye denk gelmektedir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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