600 yıl önce Osmanlı’da mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkan güllaç, 1400’lü yılların sonunda Kastamonulu Ali Usta sayesinde saray mutfağında da tanınmıştır. Hafif bir tatlı olduğu için özellikle iftardan sonra mideyi rahatsız etmemesi, Ramazan ayında çok sık tercih edilmesine yol açmıştır. Ülkemizde geleneksel olarak güllaç, en çok Ramazan ayında tüketiliyor. İşte, en pratik en lezzetli güllaç tarifi…