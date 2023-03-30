Ülkemizde de son zamanlarda beşamel soslu yiyecekler favori olmaya başlamıştır. Makarnalarda, sebze yemeklerinde kullanılan bu sosla daha birçok yemek yapılmaktadır. Lakin bizim ülkemizde kullanılan sos ile Fransız mutfağının arasında farklılıklar vardır. Fransız mutfağına göre farkları ise şunlardır:

Bu sosun yapımında kullanılan ana malzemeler tereyağı, un ve süttür. Eğer ki bu sosa süt yerine et ya da tavuk suyu eklenirse "velute sos", sıcak beşamel sosa gravyer peyniri ya da parmesan eklenirse "morney sos", krema eklenirse de "krem sos" olur.