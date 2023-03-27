Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

Ramazan ayının en güzel yanlarından birisi de kuşkusuz kalabalık davet sofraları. Birlik ve beraberliğin timsali olan bu ayda sofralarımızı sevdiklerimizle paylaşmak oldukça önemli. Birbirinden lezzetli yemeklerin yer bulduğu iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden birisi de iftariyelik! "İftariyelik tabağında ne olur?" sorusu da en çok merak edilenler arasında yerini almış durumda. İşte hem sağlıklı hem de lezzetli iftariyelik tarifleri…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    En güzel geleneklerimizden birisi olan iftar sofralarının baş tacı iftariyelik için muhteşem tabaklar hazırlayabilirsiniz. İftar yemeklerinde önce atıştırmalık yerine geçecek iftariye tabağı ile hem orucunuzu açabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ağır yemeklerin öncesinde mideyi rahatlatan malzemelerle hazırlanan iftariyelik, Ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır. İşte iftar sofralarının incisi iftariyelik tarifleri
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    İFTARİYELİK HURMA DOLMASI

    Malzemeler:

    15 adet hurma

    2 yemek kaşığı fındık veya fıstık içi

    2 yemek kaşığı ceviz içi

    1 yemek kaşığı hindistan cevizi

    1 yemek kaşığı bal

    Çikolata
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    Hurma dolması nasıl yapılır?

    Hurmaları güzelce yıkayın,

    Ortasını açın,

    Ufaltılmış fındık, fıstık veya ceviz içini bal ile karıştırın,

    Karışımı hurmanın içine etrafa dökülmeyecek şekilde doldurun,

    İstediğinize göre çikolata eriterek hurma üzerine dökebilirsiniz.
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    PASTIRMALI İFTARİYELİK

    Ramazan sofrasından iftariyelik eksik etmek istemeyenler çok çeşitli iftariyelik tariflerine odaklandı. Oruç öncesi az olsun her şeyden olsun diyenler için pastırmalı iftariyelik malzemeleri:

    10 dilim pastırma,

    6 dilim eski kaşar,

    Topu peynir,

    Kaşar,

    Zeytin,

    Ceviz,

    Hurma,

    Kuru kayısı,

    Kuru incir,

    Çörek otu
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    Pastırmalı iftariyelik nasıl hazırlanır?

    Kuru incir, kuru kayısı, cevizi yan yana dizin. Peynirleri dilediğiniz gibi dilimledikten sonra üzerine çöreotu serpin. Zeytinler tabağa dizin. Son olarak ince ince dilimlediğiniz pastırmaları tabağa ekleyin.
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    İFTARİYELİK SALATASI

    Ramazan ayının sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar ferah hissettirecek iftariyelikler tercih ediyor. İşte yiyenleri serinleten iftariyelik:

    Malzemeler:

    2 - 3 salatalık,

    Akdeniz marulu,

    Ezine peyniri,

    Çeri domates,

    Kuru ceviz,

    Hurma.
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

    Nasıl hazırlanır?

    Salatalıkları yuvarlak dilimler halinde doğrayın. Üzerine küçük kareler halinde kestiğiniz ezine peynirini koyun. Akdeniz marulunu, çeri domatesi kuru ceviz ve hurmayı ekleyin.
  • Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: İftariyelik! Lezzetine doyamayacağınız sağlıklı iftariyelik tarifleri

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.