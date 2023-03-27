En güzel geleneklerimizden birisi olan iftar sofralarının baş tacı iftariyelik için muhteşem tabaklar hazırlayabilirsiniz. İftar yemeklerinde önce atıştırmalık yerine geçecek iftariye tabağı ile hem orucunuzu açabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ağır yemeklerin öncesinde mideyi rahatlatan malzemelerle hazırlanan iftariyelik, Ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır. İşte iftar sofralarının incisi iftariyelik tarifleri…