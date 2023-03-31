İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Her şeyden önce istiridye mantarları iyi bir lif, protein ve çeşitli vitamin ve mineral kaynağıdır.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan istiridye mantarı yapılan araştırmalara göre hücresel hasarlara karşı bir bariyer oluşturur.

Bazı araştırmalara göre düzenli bir şekilde istiridye mantarı tüketmek; yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp hastalığına sebep olan risk faktörlerini azaltır.

İstiridye mantarı aynı zamanda kan şekerini düzenler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Faydaları saymakla bitmeyen istiridye mantarının tüm bunlara ek; anti-tümör, anti-inflamatuar ve bağırsak sağlığını iyileştirici özellikleri de vardır.