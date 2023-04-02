İftar sonrasında tatlı ihtiyacını gidermek için sütlü tatlıları tercih etmeniz sağlık açısından çok daha ideal. Sütlü tatlıların içinde en güzel lezzete sahip olan çilekli magnolia tarifine ise bayılacaksınız. 'Çilekli magnolia nasıl yapılır?' diye soranlar için tam kıvamında çilekli magnolia tarifi…