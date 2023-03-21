KURUYEMİŞ

Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve diyet lifi sayesinde tok kalmanıza destek olmaktadır. Badem, ceviz ve fındık gibi çiğ kuru yemişler hem sindirim sistemi dostudur hem de tokluk hissi yaratır.

Badem, besin lifi ve mineral bakımından oldukça yararlı, diyetlerin, sağlıklı beslenme programlarının olmazsa olmazı besinlerden biri. Uzun süre tok kalmak, kendinizi gün boyu enerjik hissetmek istiyorsanız sahurda bir avuç kadar badem yiyebilirsiniz. Kavrulmuşları tuzlu olacağından, çiğ halini tercih etmelisiniz.