Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutmak isteyen kişiler şimdiden bir takım hazırlıklara başladı. Mübarek ayın heyecanıyla birlikte neler yapılması gerektiği konusunda araştırmalar da hız kazandı. Özellikle tüm gün aç kalmamak için sahurda tok tutan yiyecekler en çok merak edilen konular arasında. İlk sahur heyecanını yaşayacak olanlar "Sahurda nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?" sorularının cevabını arıyor. İşte tüm gün tok kalmanızı sağlayacak en az hurma kadar etkili oruçluyken tok tutacak 12 besin…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    İlk sahurla birlikte oruç tutacak kişilerin beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Ramazan ayında tüm beslenme şekillerinde radikal değişiklikler meydana gelir. Bunlardan en önemlisi ise açlık sürelerinin diğer zamanlara kıyasla oldukça fazla olması. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. Oruçluyken günü nasıl geçireceğiniz ise sahurda tükettiğiniz yiyeceklere bağlı. Özellikle Ramazan ayı boyunca oruç tutacakların sahurda tok tutan besinleri tercih etmesi gerekiyor. Peki sahurda nasıl beslenilmeli, nelere dikkat edilmeli? Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? İşte tüm gün tok kalmanızı sağlayacak en az hurma kadar etkili 12 besin
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    AVOKADO

    Avokado güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposudur. Avokadoyu tek başına yiyebileceğiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilir ya da salatalarınıza doğrayabilirsiniz.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    KURUYEMİŞ

    Ceviz, çiğ badem, fındık ve tuzsuz zeytin içerdiği sağlıklı yağ asitleri ve diyet lifi sayesinde tok kalmanıza destek olmaktadır. Badem, ceviz ve fındık gibi çiğ kuru yemişler hem sindirim sistemi dostudur hem de tokluk hissi yaratır.

    Badem, besin lifi ve mineral bakımından oldukça yararlı, diyetlerin, sağlıklı beslenme programlarının olmazsa olmazı besinlerden biri. Uzun süre tok kalmak, kendinizi gün boyu enerjik hissetmek istiyorsanız sahurda bir avuç kadar badem yiyebilirsiniz. Kavrulmuşları tuzlu olacağından, çiğ halini tercih etmelisiniz.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    ELMA

    Sahurda mutlaka tatlı bir şeyler yemek isterseniz doğrudan şerbetli-sütlü bir tatlı, çikolata, reçel ya da bal yemek yerine taze meyveleri tercih etmelisiniz. Aksi halde çok susayabilir, vücudunuzun dengesini bozup o gün tutacağınız oruç boyunca kendinizi çok yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.

    Meyve için ise tok tutmada en etkili olan kesinlikle elmadır. Hem içindeki pektin adlı madde hem de bolca besin lifi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor, hem sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor hem de içindeki şeker oranıyla kan şekerini de dengeliyor.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    LOR PEYNİRİ

    Protein deposu lor peyniri uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca tuzsuz olduğu için gün boyu susamanızı engeller. Sahurda sofranızda lor peynirine yer verebilirsiniz.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    MUZ

    Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz sahurda tüketildiğinde tok kalmanızı sağlayacaktır.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    NOHUT

    Sahurda yedikleri sebebiyle gün içinde çok fazla açlık hissedenlerdenseniz, sizi biraz daha uzun süre tok tutacak, aynı zamanda vücudunuza da ihtiyacı olan proteini sağlayacak lezzetler arıyorsanız aradıklarınızı baklagillerde bulabilirsiniz.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    SÜT ÜRÜNLERİ

    Peynir, yoğurt, süt veya kefir gibi süt ürünlerine yer vermek protein alımına katkı sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olmaktadır. Tam yağlı süt ve yoğurt tüketerek, uzun süreli bir tokluk hissi yaşayabilirsiniz. Kalsiyum yönünden zengin olan bu besinler sıvı ihtiyacını da karşılamaktadır.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    TAHILLAR

    Tam tahıllı ekmek, karabuğday, yulaf gibi liften zengin kompleks karbonhidratlar sahurda mutlaka tüketilmelidir. Bu tahıllar vücudumuzun temel enerji kaynağı olup gün içerisinde daha dengeli bir kan şekeri profili sağlayarak tokluk hissine katkıda bulunur.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    TARÇIN

    Tarçın kan şekerini sağlayabileceğiniz baharatlardan biridir. Yoğurt, süt ve meyvelerin üzerine ekleyebileceğiniz tarçın sayesinde uzun süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    YULAF EZMESİ

    Posa içeriği yüksek olduğu için yulaf ezmesinin yakılması uzun sürer. Ayrıca yulaf ezmesi harika bir glukan kaynağıdır. Beta Glukan kan şekerini dengeler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    YUMURTA

    Protein kaynağı yumurtaya sahur menünüzde yer vermeye özen gösterin. Haşlanmış ya da poşe yumurta tüketebilirsiniz. Yumurta tokluk veren besinlerin en önemlisidir. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde mide boşalmasının yavaşlamasını sağlayarak iyi bir iştah kontrolü sağlamaya yardımcı olur.
  • Sahurda tok tutan yiyecekler ile gün boyu acıkmayın! Oruç tuttuğumu hiç hissetmedim dedirten 12 yiyecek

    SEBZE VE SALATA

    Yeşil sebzeler ve salatalarda bol miktarda su bulunur. Dolayısıyla kalori almadan doymanıza yardımcı olurlar. Posa içerikleri sayesinde uzun süre sindirilirler ve tok kalmanıza yardımcı olurlar. Domates, salatalık ve biber gibi çiğ sebzeler mutlaka sahur sofrasında yer almalıdır. Çiğ sebze tüketimi ile artan lif alımı yine mide boşalmasını yavaşlatarak daha uzun süre tokluk hissi sağlayacaktır. Çiğ sebzelere ek olarak sahur menüsüne bir adet taze meyve eklemek bu etkiyi artıracaktır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.