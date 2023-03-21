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Bu besinlere sahur masanızda yer vermeyin! Her biri susuzluğa sebep oluyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok kişi oruç tutmaya hazırlanıyor. Ramazan ayı boyunca, oruç sürecinin daha kolay geçmesi için doğru beslenmek gerekiyor. Bazı besinler, tokluk yaratsa da sahur ve iftar arasında geçen zamanda kişilerin susuz kalmasına hatta mide sorunlarına yol açabiliyor. İşte, sahurda tüketilmemesi gereken, susuzluğa yol açan yiyecekler...

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  • Sahurda uzak durulması gereken besinler nelerdir? Sahur sonrası susatan besinler

    HAMUR İŞLERİ 

    Yoğun bir karbonhidrat barındıran hamur işleri, sahurda tokluk hissi verse de kısa bir süre acıktırır ayrıca ertesi gün bu, kişiye susuzluk olarak geri döner. 
  • Sahurda uzak durulması gereken besinler nelerdir? Sahur sonrası susatan besinler

    TUZLU VE BAHARATLI YİYECEKLER

    Çok fazla baharatlı ve tuzlu besinler tüketmek ertesi gün susamanıza neden olacaktır.
  • Sahurda uzak durulması gereken besinler nelerdir? Sahur sonrası susatan besinler

    YAĞLI YİYECEKLER

    Bu tarz yiyecekler kan şekerinde dengesizlik yarattığı gibi kişiyi fazlasıyla susatır. Ayrıca yağlı yiyecekler mide yanması, ekşimesi veya bulantısı gibi semptomlara yol açabilir.
  • Sahurda uzak durulması gereken besinler nelerdir? Sahur sonrası susatan besinler

    KAFEİNLİ İÇECEKLER

    İçerisinde kafein bulunan kahve ve çay, sahurda tüketilmemelidir. Kafein, vücuttaki su oranını düşürdüğü için ertesi gün susuzluk hissi yaratır. 
  • Sahurda uzak durulması gereken besinler nelerdir? Sahur sonrası susatan besinler

    PEKMEZ, BAL VE REÇEL

    Bu tatlı marmelatlar, içindeki şeker sayesinde ani doygunluk hissi verir. Bu, hem sahurda doğru beslenmenin önüne geçer hem de ertesi gün susamaya yol açar.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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